De nieuwe versie van Cato Networks SASE herkent het apparaat waarmee een netwerkgebruiker verbindt. Het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke devices maakt nieuwe, effectieve policies mogelijk.

Cato Networks ontwikkelt een SASE-oplossing. De applicaties en gebruikers van klanten verbinden met een SD-WAN. Netwerkverkeer wordt beveiligd met moderne maatregelen, waaronder Zero Trust Network Access (ZTNA) en een Cloud Access Security Broker (CASB).

ZTNA en CASB stellen organisaties in staat om de toegang van gebruikers tot applicaties te beheren. Gebruikers worden op basis van gedrag in categorieën geplaatst. Beheerders stellen de applicatietoegang van gebruikers per categorie in.

Vanaf vandaag herkent Cato Networks het apparaat waarmee een gebruiker verbindt: persoonlijk (BYOD) en zakelijk. De informatie is bruikbaar voor nieuwe, gedetailleerde policies.

Hoe werkt het?

Stel dat een gebruiker in een categorie met beperkte toegang wordt geplaatst. De nieuwe update maakt het mogelijk om de rechten van de gebruiker af te laten hangen van het apparaat waarop hij of zij werkt.

Verbindt de gebruiker met een BYOD-apparaat, dan kan alle toegang tot een videoconferencingtool ontnomen worden. Verbindt dezelfde gebruiker met een zakelijk apparaat, dan kan de toegang gedeeltelijk worden verleend.

De zero trust-balans

Zero trust-maatregelen hebben de neiging om de bewegingsvrijheid van gebruikers te beperken. Dat is de bedoeling, elke beperking heeft een prijs: gebruiksgemak.

De truc is een optimale balans tussen bewegingsvrijheid en veiligheid. Hoe meer factoren je meeweegt bij het beperken van een gebruiker, hoe beter de balans.

Het gebruikte device (zakelijk of persoonlijk) is absoluut van invloed op de risicofactor van een gebruiker. Netwerksecurity-oplossingen moeten onderscheid kunnen maken. De netwerksecurity van Cato Networks voldoet vanaf vandaag aan die norm.

Alle gebruikers van de Cato Networks SASE Client hebben toegang tot de nieuwe functie.

Tip: Maak cybersecurity niet het probleem van eindgebruikers