Ransomware wordt in de meest recente betaversies van Windows 11 effectiever onderschept door Microsoft Defender for Endpoint.

Volgens Microsoft is de endpoint security-oplossing vanaf Windows 11 builds 22621.450 en 22622.450 beter in het herkennen en blokkeren van “geavanceerde aanvallen”.

“We hebben het vermogen van Microsoft Defender for Endpoint om ransomware en geavanceerde aanvallen te identificeren en te onderscheppen verbeterd”, vertellen Amanda Langowski en Brandon LeBlanc van Microsoft in een aankondiging op het Windows Insider Blog.

Website BleepingComputer vroeg op Twitter naar de details van de verbeteringen, maar LeBlanc weigerde meer informatie te geven dan in de blogpost wordt vermeld.

Naast security hebben de nieuwe builds verschillende updates, waaronder opslagreplicatie voor wide area networks (WAN) met weinig beschikbare bandbreedte. Ook staan de builds bestandscompressie toe wanneer Server Message Block (SMB) Compression is geconfigureerd.

Daarnaast loste Microsoft een bug op die 0x80070026-errors veroorzaakt bij het kopiëren van bestanden vanaf netwerkstations. Tot slot loopt Microsoft Edge niet meer vast bij gebruik van de Internet Explorer-modus.

Beta Channel

Langowski en LeBlanc voegden in hun blogpost een update toe over het Beta Channel van Microsoft. De twee leggen uit dat Microsoft het Beta Channel gebruikt om updates te previewen die waarschijnlijk op een later moment algemeen beschikbaar worden. Het Dev Channel is bedoeld voor experimentelere updates.

“Er kunnen gevallen zijn waarin functies en ervaringen eerst in het Beta Channel verschijnen”, vertellen Langowski en LeBlanc. “Dit betekent echter niet dat elke functie die we uitproberen in het Beta Channel wordt verscheept.”

