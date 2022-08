VMware lanceert Carbon Black Workload for Amazon Web Services. De oplossing draait op AWS en beveiligt on-premises en public cloud workloads.

Carbon Black Workload is niet nieuw. VMware lanceerde de dienst in 2020. Klanten kregen geen mogelijkheid om de software in een public cloud-omgeving te installeren. Dat verandert met de komst van Carbon Black Workload for Amazon Web Services. De dienst is vanaf nu beschikbaar op de AWS Marketplace.

Carbon Black Workload kijkt mee met alle workloads die op een systeem draaien. De oplossing herkent verdachte aanpassingen om aanvallen te voorkomen. Voert een cybercrimineel een payload uit en verschijnt er een onbekende workload op de processor van een systeem, dan is Carbon Black Workload de eerste die het weet.

Carbon Black Workload maakt het sinds 2020 mogelijk om workloads op cloudinfrastructuur van AWS te beveiligen. Makkelijk was het daarentegen niet. De nieuwe release versimpelt het proces. Carbon Black Workload for Amazon Web Services draait op AWS en is ontworpen om workloads op servers en instances van AWS te beveiligen.

Carbon Black Workload for Amazon Web Services

De oplossing herkent verdachte aanpassingen en kwaadaardige workloads. Daarnaast analyseert Carbon Black Workload het systeem waarop je een workload wil uitrollen. De oplossing controleert of het systeem schoon is en aan de compliance-eisen van een workload voldoet.

Carbon Black Workload for AWS integreert automatisch met vSphere. Gebruikers kunnen de oplossing vanuit het vSphere interface bedienen. De oplossing draait op AWS, maar het is evengoed mogelijk om (on-premises) hardware te beveiligen die met VMware Cloud wordt beheerd.

“Security- en IT-teams missen zichtbaarheid en controle in dynamische en gedistribueerde omgevingen”, deelt Jason Rolleston, VP product management en co-general manager van de VMware Security Business Unit. “VMware Carbon Black Workload voor AWS verbetert de samenwerking tussen deze teams via een enkel geconsolideerd platform voor alle workloads, ongeacht waar ze worden uitgevoerd.”

