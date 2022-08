Codean verzekert een Europese subsidie van vier ton voor de doorontwikkeling van een securityproduct. De Utrechtse startup werd in 2020 opericht. De software helpt securityprofessionals bij het vinden en aankaarten van kwetsbaarheden in code.

Codean staat in de belangstelling. De Utrechtse startup ontwikkelt een softwareproduct voor het analyseren van code, waarover later meer. Codean verzekerde onlangs een subsidie van 400.000 euro voor de doorontwikkeling van het product.

Codean werd in 2020 opgericht door Kevin Valk en Arthur Tolsma. Valk heeft meer dan vijftien jaar aan ervaring als ethische hacker. Eerder dit jaar ontvang het bedrijf 1 miljoen euro van TIIN Capital en vijf angel investors.

Codean

Het ontwerp van de software is vergelijkbaar met een integrated development environment (IDE), zoals hieronder afgebeeld. Je voert een codebase of bestand in, waarna opvallende en kwetsbare regels gemarkeerd kunnen worden. Gemarkeerde regels zijn op volgorde te sorteren, waardoor je snel en duidelijk in kaart brengt hoe een aanvaller de code kan misbruiken.

Duidelijkheid is een hoeksteen van Codean . Volgens het bedrijf zijn de meeste pentest-rapporten en security-analyses te langdradig. De software maakt het mogelijk om de stappen van een potentiële aanvaller kort en begrijpelijk toe te lichten. Developers kunnen de verbeterpunten snel verwerken.

Groeigeld

De nieuwe subsidie van 400.000 euro is onderdeel van REACT-EU, een Europees plan voor economische groei. De Europese Commissie wil compenseren voor de economische gevolgen van COVID-19. Brussel maakte meer dan 50 miljard euro aan subsidies beschikbaar voor kansrijke bedrijven die door de crisis vertraging opliepen.

Organisatie Kansen voor West is in Nederland verantwoordelijk voor het toekennen van de subsidies. Codean diende een aanvraag in en kreeg groen licht. Het Utrechtse bedrijf is enthousiast. “Onze eerdere investering van 1 miljoen euro gaf ons de mogelijkheid om mensen van topkwaliteit aan te

nemen, zodat we zijn gegroeid van 4 naar een team van 11″, vertelde medeoprichter Tolsma.

“Onze review environment helpt security experts al om sneller te werken, maar dat kan en moet nog veel sneller omdat criminele hackers ook steeds slimmer werken. Daarvoor is wel complexe technologie nodig, en daarom is deze subsidie erg belangrijk.”

