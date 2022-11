1Password gaat gebruikers van zijn password manager-oplossing vanaf 2023 zogenoemde ‘passkeys’ verstrekken. Hiermee kunnen zij ‘passwordless’ inloggen op websites, applicaties en diensten.

Volgens de password manager wil het zijn klanten een blik op de toekomst van wachtwoordbeheer geven en ‘passwordless’ inloggen stimuleren. 1Password wil binnenkort een makkelijke single sign-on ervaring aanbieden, waarbij het niet meer uitmaakt welke soort inlog- of authenticatiemethoden worden gebruikt.

Passkeys bieden meer security

Begin 2023 gaat de password manager zogenoemde ‘passkeys’ verstrekken. Deze technologie is ontwikkeld door FIDO Alliance, een samenwerkingsverband van techbedrijven op het gebied van open authenticatiestandaarden. Met passkeys kunnen traditionele wachtwoorden worden vervangen door de eigen authenticatie van een device. Denk aan de Face ID-functionaliteit van Apple.

De authenticatiefunctionaliteit van devices moet volgens FIDO Alliance meer security bieden. Wachtwoorden worden vaker gestolen of per ongeluk weggegeven in phishing-aanvallen.

Eigen versie 1Password

Wat betreft de implementatie van passkeys door 1Password gaat het om de introductie van een eigen versie voor klanten, Universal Sign On. Deze eigen passkey-versie zou beter en vooral meer open zijn dan andere oplossingen die op dit moment worden ontwikkeld.

Denk daarbij aan de versie die Apple voor besturingssystemen macOS en iOS ontwikkeld, of de versie van Google voor Chrome en Android. Microsoft is naar verluidt nog niet bezig met de ontwikkeling van een passkeyoplossing voor Windows.

1Password heeft inmiddels een interactieve demo beschikbaar gemaakt waarin het laat zien hoe de passkeys precies werken. De volledige ondersteuning voor passkeys voor browserextensies — nu nog beperkt tot Chrome — en desktopapplicaties volgt begin volgend jaar. Later wordt ook mobiele ondersteuning verwacht.

