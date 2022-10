Passkeys worden vanaf nu ondersteund op Android en Chrome. In de komende tijd lanceert Google meerdere initiatieven om wachtwoorden te vervangen met wachtwoordloze inlogmethodes.

Passkeys zijn een alternatief voor traditionele authenticatiewachtwoorden. In mei lieten Google, Apple en Microsoft weten dat de techgigant gezamenlijk overstappen op passkeys. Apple onthulde een passkey-functie voor Safari tijdens zijn Worldwide Developers Conference in juni.

Traditionele wachtwoorden zijn kwetsbaar voor hackers en lastig te beheren. Met een passkey kunnen gebruikers op een (web)applicatie inloggen zonder een wachtwoord in te voeren.

Industriestandaard

In mei legde Google product director Sampath Srinivas uit dat gebruikers alleen toegang tot een ontgrendelde telefoon nodig hebben om via passkeys op de applicaties van meerdere devices in te loggen.

De technische standaarden voor passkeys zijn vendor-agnostisch, wat inhoudt dat de meeste bedrijven ermee kunnen werken. De standaarden werden opgesteld door twee brancheorganisaties, de FIDO Alliance en het World Wide Web Consortium. Google, Apple en Microsoft speelde een essentiële rol bij de ontwikkeling.

Google kondigde onlangs aan dat gebruikers vanaf nu passkeys kunnen genereren en gebruiken op Android-toestellen. De nieuwe WebAuthn API stelt developers in staat om passkeys te ondersteunen op apps in Chrome, Android en andere platforms.

Passkeys komen bekend voor

De passkey-implementatie van Google bouwt voort op de Google Password Manager, een bestaande tool. Traditionele wachtwoorden en passkeys verschillen qua technologie, maar daar zullen eindgebruikers weinig van merken. De inlogmethode voelt vertrouwd aan.

Ontwikkelaars kunnen de functionaliteit vanaf nu testen in Chrome Canary door zich in te schrijven voor de bèta van Google Play Services. Later dit jaar wordt de functionaliteiten algemeen beschikbaar.

Google werkt in de komende tijd aan een passkey API voor native Android apps. Naar verwachting verschijnt de API voor het einde van 2022.

Tip: Wat is Passwordless? Waarom Passwordless? Kan het ook? Wil je Passwordless?