De Amerikaanse techgigant zal zijn productaanbod aanvullen met een “holistische oplossing” die end-to-end cloud security posture management (CSPM) biedt voor cloud-native resources.

Deze week kondigde Cisco aan dat het Lightspin Technologies overneemt, een in Tel Aviv gevestigde startup die ondernemingen helpt kwetsbaarheden in hun cloudinfrastructuur te vinden en te begrijpen.

Cisco is van plan Lightspin te integreren in zijn business unit Emerging Technologies and Incubation (ET&I). Vijoy Pandey, Cisco’s Senior Vice President of Engineering for ET&I, lichtte de overname van Lightspin toe in een blogpost. “In het huidige beveiligingsklimaat, waarin de risicobeheerbehoeften van organisaties van de ene op de andere dag kunnen evolueren, is het van vitaal belang dat Cisco’s investeringen in cloudbeveiliging de groeiende behoeften van zijn klanten weerspiegelen,” schreef hij.

“Het Lightspin-team heeft uitgebreide technische expertise in cloudbeveiliging, productontwikkeling en SaaS-beveiligingsproducten”, aldus Pandey. “De ervaring van het team met het ondersteunen van DevOps en DevSecOps met context en tooling zal ons vermogen om de oplossingen en ondersteuning te leveren die nodig zijn om kwetsbaarheden in cloudapplicaties en -omgevingen te prioriteren en te verhelpen, versnellen”, beweert hij.

Toevoeging end-to-end beveiliging en observability

Lightspin biedt “gecontextualiseerde dekking van cloudbeveiliging”, waarbij gebruik wordt gemaakt van op grafieken gebaseerde technologie om belangrijke context, prioritering en aanbevelingen voor herstel te leveren, legt Pandey uit. “Cisco en Lightspin zijn afgestemd op een gemeenschappelijk doel om klanten te helpen hun cloud-omgevingen te moderniseren met end-to-end beveiliging en observability van build tot runtime”, voegt hij eraan toe.

Lightspin beschrijft zijn platform als een “holistische benadering” van beveiliging. Het “Contextual Cloud Security”-aanbod van het bedrijf kan cloudomgevingen automatisch scannen op onveilige configuratie-instellingen, kwetsbare code en andere risico’s. Het Lightspin-platform inventariseert vervolgens de gevonden problemen in een centraal dashboard en prioriteert ze op basis van ernst.

Naast de detectie van kwetsbaarheden en rapportagefuncties biedt Lightspin ook tools voor het opsporen van malware. Volgens Silicon Angle spoort het schadelijke programma’s op met behulp van Amazons GuardDuty bedreigingsdetectiedienst en Falco, een open-sourcetool voor het opsporen van indicatoren voor inbreuken.

“Bedrijven moeten er volledig op kunnen vertrouwen dat hun meest gevoelige gegevens beschermd zijn tegen beveiligingsrisico’s en ongeautoriseerde toegang”, schrijft Pandey. “Cisco en Lightspin hebben een gedeeld commitment om hun klanten te helpen hun kritieke data, applicaties en infrastructuur in alle omgevingen te beveiligen.”

