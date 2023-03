De concurrenten van de Amerikaanse techgigant in de EU zijn niet blij met de tot nu toe voorgestelde oplossingen.

Reuters meldt dat de bedrijven die in de EU antitrustklachten tegen Microsoft hebben ingediend, het oorspronkelijke aanbod van de Amerikaanse techgigant om de problemen op te lossen, afwijzen.

De Duitse softwareleverancier Nextcloud zei dat Microsoft “meer moet doen”, nu de Europese toezichthouders overwegen of ze een formeel onderzoek naar de zaak moeten instellen. OVHcloud, de Franse aanbieder van cloud computing-diensten en mede-klager, eist ook een concreter voorstel van Microsoft, zo meldt Reuters.

Gigantische boete dreigt

Mocht de EU besluiten tot een onderzoek, dan zou dat kunnen leiden tot een boete voor Microsoft van maar liefst 10 procent van de wereldwijde omzet. De EU dreigt sinds vorig jaar met een dergelijk antitrustonderzoek.

Door de klachten rechtstreeks met de bedrijven op te lossen kan Microsoft een dergelijk onderzoek “afwenden”. De vraag is of Microsoft de klagers kan vervolgen om hun klachten van tafel te krijgen.

Klachten richten zich op licenties en bundeling

Nextcloud, een aanbieder van clouddiensten, stapte in 2021 voor het eerst naar de Europese Commissie. Het bedrijf beschuldigde Microsoft ervan misbruik te maken van zijn machtspositie door zijn OneDrive-cloudopslagdienst te bundelen met zijn Windows 10- en 11-besturingssysteem.

Nextcloud Chief Executive Frank Karlitschek vertelde Reuters dat Microsoft een jaar geleden “een handreiking” deed, maar niet inging op de problemen met de bundeling. “Ik zou geïnteresseerd zijn in meer gesprekken, maar het zou een serieus gesprek moeten zijn,” zei hij.

De klachten die werden ingediend door het Franse OVHcloud, de Italiaanse clouddienstverlener Aruba en de Deense Cloud Community, een vereniging van clouddienstverleners, richtten zich op Microsofts cloudpraktijken en licentieovereenkomsten.

Microsoft is een geliefd antitrustdoelwit

Als het gaat om het vervolgen van concurrentieverstorend gedrag, is Microsoft een favoriet doelwit van de Europese Commissie. De antitrustautoriteiten van de EU hebben het bedrijf uit Redmond de afgelopen tien jaar meer dan 1,6 miljard euro boete opgelegd.

In reactie op de laatste golf van klachten zei Microsoft dat het in oktober vorig jaar wijzigingen in zijn licentiepraktijken heeft aangebracht die tegemoetkomen aan de feedback die het van Europese cloudproviders heeft ontvangen.

“We zijn dankbaar voor de productieve gesprekken die ons daarheen hebben geleid en waarderen de feedback die we sindsdien hebben ontvangen”, aldus een woordvoerder van Microsoft.

