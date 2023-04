Venafi kondigt Firefly aan, een tool om machine identities toe te wijzen in cloud-gebaseerde omgevingen. Zo kunnen organisaties garanderen dat de gehele IT-infrastructuur voldoet aan security-eisen.

Het bedrijf presenteert Firefly als een gemakkelijk in te zetten container in een bestaande cloud-native omgeving. Gebruikers kunnen het machine identity-beleid bepalen via Venafi Control Plane. De cybersecurity-leverancier belooft een aantal belangrijke features.

Sterke punten

De Control Plane biedt de mogelijkheid om machine identities zichtbaar te maken op zowel een lokaal datacenter als de cloud en edge. Zo wordt het security-beleid van deze onderdelen op één plek gevoerd. Daarom spreekt Venafi over een hoge mate van consistentie: de identity issuer kan elke vertrouwde entiteit op dezelfde manier een naam geven. Betrouwbaarheid zou gegarandeerd worden door het feit dat Firefly weinig nodig heeft om te draaien. Ten slotte biedt de nieuwe tool verschillende deployment-opties, van cloud-native tot DevOps.

Venafi zegt met de tool de vraag naar meer veiligheid in de cloud te beantwoorden. CPO Shivajee Samdarshi benadrukt de verhoogde efficiëntie waar development-teams van kunnen profiteren. Bij kassasysteemproducent Diebold Nixdorf is men in ieder geval te spreken over de nieuwe tool. “Bij ons bedrijf is het een prioriteit om legacy applicaties te herstructureren om cloud-native te zijn. We moeten developers en platform-teams een lichte machine identity issuer geven die op elk cloud-platform werkt, supersnel is en makkelijk in te zetten is.”

