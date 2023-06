Google Cloud maakt Secure Web Proxy (Cloud SWP) algemeen beschikbaar. Bedrijven kunnen het inzetten om workloads veilig naar externe omgevingen over te zetten.

Er komt vandaag nog een managed service beschikbaar van Google Cloud. De cloudprovider zet daar dit jaar hard op in tijdens zijn Google Cloud Security-beurs. Organisaties kunnen door managed services eenvoudiger aan de slag met beveiligingsoplossingen voor hun cloudomgevingen.

In dit geval gaat het om Secure Web Proxy (Cloud SWP), een webproxy die de workloads binnen en buiten je cloud beschermt. Om van de dienst gebruik te maken, dien je enkel te configureren dat je workloads Secure Web Proxy gebruiken als gateway.

Zero trust

Cloud SWP is inzetbaar voor de implementatie van zero trust-netwerkprincipes. De toegang tot je Google Cloud-omgeving verleen en beperk je in Identity Access Management van Google Cloud.

Tip: luister naar de podcastaflevering van deze week om te achterhalen waarom zero trust aan belang wint.

Zelf kan je het binnenkomend en uitgaand internetverkeer monitoren door Cloud SWP te integreren met Cloud Logging. De integratie is bedoeld voor bedrijven die de managed service graag personaliseren en configureren.

TLS inspectie

Verder kan de dienst ingezet worden voor TLS inspectie. Transport Layer Security ofwel TLS maakt internetverkeer ontoegankelijk voor hackers door middel van encryptie. Hackers kunnen TLS ook in hun voordeel gebruiken om malware te verspreiden. Daarom is het nodig dat beveiligingsteams TLS inspecteren bij binnenkomst in de cloudomgeving.