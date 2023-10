Google maakte het gebruik van passkeys de standaard inlogmethode voor alle gebruikers. Dit moet gebruikers de meest sterke inlogbeveiliging bieden.

Google maakt het gebruik van passkeys per direct de nieuwe inlogmethode voor zijn diensten. Wanneer gebruikers vanaf nu inloggen bij Google worden zij meteen gevraagd passkeys aan te maken en te gebruiken. Hiermee is volgens de techgigant het “einde van het wachtwoord ingezet”.

Daarnaast zien gebruikers in hun Google Account-settings ook een ‘Skip password when possible’-optie aangevinkt. Met deze optie kunnen gebruikers aangeven of ze daadwerkelijk passkeys willen gebruiken of dat zij voorlopig het nog bij wachtwoorden houden.

Volgens de techgigant gaan deze passkeys voortaan het inloggen op Google-diensten vergemakkelijken. Zo hoeven zij niet meer al hun wachtwoorden, met alle hoofdletters, cijfers en andere tekens, te onthouden. De techgigant heeft de afgelopen tijd de technologie in verschillende tools getest.

Versleuteling op device

Passkeys zijn fysieke FIDO-versleutelde inloggegevens die op een device worden opgeslagen. Gebruikers kunnen vervolgens via een vingerafdruk, gezichtsscan of een pincode de betreffende devices openen. Hierdoor is geen username-password-combinatie meer nodig en de kwetsbaarheid van deze gegevens via phishing of andere aanvallen wordt weggenomen.

