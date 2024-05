VAST Data maakt het mogelijk bergen data voor AI te benutten. Die gegevens worden dankzij een samenwerking met Superna veiliger dan ooit gehouden.

In de laatste jaren is VAST Data razendsnel gegroeid. In nog geen vijf jaar tijd sinds haar lancering heeft het een jaaromzet van ruim 200 miljoen euro gerealiseerd. Met een focus op AI-use cases is het potentieel van het bedrijf groot en inmiddels integreert het met onder meer HPE GreenLake en is het gecertificeerd als Nvidia SuperPOD-data store.

Data moet beschermd worden

VAST Data biedt een platform om unstructured data te verwerken voor AI-inzet. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats binnen VAST DataStore, terwijl het platform ook uit DataBase, DataEngine en DataSpace bestaat. Het beschermen van deze gegevens kan het Israëlische bedrijf niet alleen, dus heeft het de hulp van Superna ingeschakeld. Wel voldoet de VAST Data Platform al aan de eisen die het NIST-framework stelt en is het voorzien van een zero-trust architectuur.

Binnen dit platform is nu Superna’s Data Security Edition geïntegreerd. Hiermee worden de risico’s van ransomware verkleind, onder andere door “near-instant” herstelmogelijkheden te bieden. Het liefst wordt ransomware al geweerd voordat het data versleutelt, dus detectie van het plaatsen van ransomware is tevens mogelijk.

Eenvoudig en robuust

“Door ’s werelds eenvoudigste, snelste en meest efficiënte dataplatform, gebouwd voor AI op exabyteschaal, te combineren met Superna’s vertrouwde, veilige aanbod voor databescherming en -herstel, bieden we een kant-en-klare oplossing die in staat is om data aan te spreken, te beheren, te verplaatsen en te beschermen voor de meest data-intensieve organisaties ter wereld”, zegt John Mao, vice president Technology Alliances bij VAST Data. “Met VAST en Superna krijgen klanten robuuste, gefedereerde cyberdefensie en veerkracht op de datalaag.”

Superna biedt bescherming voor oplossingen in welke IT-omgeving dan ook, terwijl ook het migreren van data tussen on-prem en de public cloud op een eenvoudige en veilige manier te realiseren is.

Lees ook: Nieuwe full-stack-oplossing Forcepoint ONE Data Security gaat uit van zero-trust