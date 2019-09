LinkedIn wil ‘netwerkkloof’ dichten

LinkedIn wil de ongelijkheid onder zijn leden aanpakken, door de zogeheten ‘netwerkkloof’ te dichten. De kloof houdt in dat sommige mensen voordelen hebben vanwege de mensen die ze kennen, terwijl anderen dat niet hebben. Het zakelijke netwerk wil dit aanpakken door de connecties van gebruikers uit te breiden.

LinkedIn richtte zich altijd op het verbinden van mensen die elkaar al kennen. Nu wordt dat model op zijn kop gezet, meldt GeekWire. Het zakelijke netwerk gaat namelijk gebruikers aanmoedigen om verbindingen te leggen met nieuwe mensen. Het bedrijf hoopt dat mensen met minder sterke sociale netwerken zo meer zakelijke kansen krijgen.

Het netwerk heeft hier de zogenaamde Plus One Pledge voor opgezet. Mensen die zich hierbij aansluiten, beloven hun “tijd, talent of verbindingen te delen met mensen buiten je netwerk, die mogelijk geen toegang hebben tot dezelfde resources die jij hebt”, aldus CEO Jeff Weiner.

Glint Platform

LinkedIn kijkt al enige tijd verder dan alleen het verbinden van mensen die elkaar op zakelijk niveau kennen. Om die reden nam het bedrijf vorig jaar Glint over, een organisatie die bedrijven helpt om feedback te krijgen van werknemers. Die overname resulteert nu in de lancering van het Glint Platform, waar bedrijven uit kunnen zoeken wat hun werknemers motiveert.

Het Glint Platform is ontworpen om de communicatie tussen teams en managers te stimuleren, feedback aan te moedigen en om dit in te brengen in dagelijkse activiteiten. Ook moeten via het platform individuele en bedrijfsdoelen gestroomlijnd worden.

Ook heeft het bedrijf zijn Recruiter-app een nieuw ontwerp gegeven. De zoek- en berichtfuncties zijn opnieuw gebouwd om te voldoen aan de trend dat veel gesprekken van recruiters op mobiele telefoons terecht komen na normale zakelijke uren.

Talent en inzicht

LinkedIn heeft ook aangekondigd zijn Talent Insights-programma te integreren in Recruiter. Het Talent Insights-programma is een tool die bijna twee jaar geleden gelanceerd werd, waarmee gebruikers rapporten kunnen draaien op individuele bedrijven, talentpopulaties, vaardigheden en meer.

Tot slot is de Talent Hub algemeen beschikbaar gemaakt. De Talent Hub werd een jaar geleden onthuld, en is het zenuwcentrum van het volgen van sollicitanten.