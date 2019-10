‘Google zit ernstig in de problemen’

Google heeft de afgelopen jaren diverse miljardenboetes gehad in de Europese Unie, en ook in de VS lopen inmiddels mededingingsonderzoeken naar het bedrijf. Volgens mededingingsadvocaat Seth Bloom zit het bedrijf nu dan ook ‘ernstig in de problemen’.

Bloom is de voormalig algemeen adviseur van de Senate Antitrust Subcommittee en een voormalige advocaat bij de mededingingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij stelt dat er diverse signalen zijn dat Google tegen serieuze problemen aanloopt bij de Amerikaanse overheid.

Tegenover ZDNet vertelt hij bijvoorbeeld dat het Amerikaanse ministerie van Justitie het onderzoek van de FTC naar Google heeft overgenomen. Dat is volgens hem zeldzaam en een signaal dat het onderzoek erg serieus is.

Daarnaast loopt er een onderzoek naar het bedrijf door 48 Amerikaanse staten, en hebben zowel Democraten als Republikeinen kritiek op de internetgigant. Volgens Bloom is het uniek dat er kritiek van beide kanten komt.

Uitsluitingsgedrag

Bloom benadrukt dat er geen probleem is als een bedrijf een monopolie heeft, maar dat uitsluitingsgedrag wel illegaal is. En daar maakt Google zich volgens Bloom schuldig aan: het sluit andere bedrijven uit bij zijn eigen diensten en trekt zichzelf voor.

Als voorbeeld noemt hij dat Google cookies van derde partijen verbiedt binnen zijn diensten, vanwege de privacy van gebruikers. Ondertussen verzamelt het bedrijf zelf nog wel allerlei gegevens van gebruikers. Bloom stelt dat dat dus niet mag.

Dergelijk uitsluitingsgedrag zorgde in Europa eerder al voor diverse boetes. De verwachting is dat de Amerikanen nu ook actie gaan ondernemen en flinke boetes uit gaan delen. Er zou bijvoorbeeld een onderzoek voorbereid worden door het ministerie van Justitie, waarbij gekeken wordt naar eventuele illegale monopolisatiepraktijken door Google.

Europese boetes

Europa heeft Google sinds 2017 meerdere boetes gegeven wegens machtsmisbruik. De eerste boete, van 2,42 miljard euro, was het gevolg van onderzoek naar Google Shopping. De internetgigant trok zijn eigen diensten daarbij voor.

Later volgden nog boetes voor machtsmisbruik met Android en de bijbehorende apps (4,3 miljard euro) en meest recent voor misbruik van de machtspositie op de online advertentiemarkt (1,49 miljard euro). In totaal kreeg Google dus voor ruim 8 miljard euro aan boetes wegens misbruik van zijn dominante positie.