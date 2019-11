WhatsApp richt zich op e-commerce met catalogs-functie

De manier waarop potentiële klanten bereikt kunnen worden, is al enige tijd aan flink wat verandering onderhevig. Gebruikers verplaatsten zich eerst van de winkelstraat naar het internet, en nu van websites naar chat-apps en sociale media. WhatsApp speelt hier op in met een nieuwe functie genaamd catalogs.

Catalogs is een functie specifiek bedoeld voor bedrijven die potentiële klanten via de chat-app willen bereiken, schrijft TechCrunch. Bedrijven kunnen via de functie producten en diensten tonen, zonder dat hier een webpagina voor aangemaakt moet worden.

Bedrijfseigenaren kunnen een catalogus aanmaken via de instellingen van WhatsApp. Via de zogeheten Catalog-optie kunnen foto’s geüpload worden van de producten en diensten die verkocht worden. Daarbij kunnen een aantal details ingevuld worden, bijvoorbeeld SKU’s.

Vervolgens kunnen de producten en diensten naar klanten verstuurd worden in een WhatsApp-bericht. Vraagt een klant dan bijvoorbeeld om een specifiek product of een aanbeveling, dan kan de bedrijfseigenaar een product uit zijn catalogus versturen met alle informatie die de klant nodig heeft.

Klanten kunnen door foto’s bladeren, prijzen bekijken en productbeschrijvingen lezen. Daarmee is de catalogus dus ook een soort digitale winkelvoorkant, die we al kennen van webshops.

WhatsApp Business

De catalog-functie is onderdeel van WhatsApp Business, een zakelijke versie van de chat-app die in januari 2018 gelanceerd werd. De app voorziet in een speciaal bedrijfsprofiel, dat aangevuld kan worden met bijvoorbeeld een bedrijfsomschrijving, e-mailadres, adres en website.

De zakelijke versie bevat diverse functies, speciaal voor ondernemers. Denk aan snelle reacties op berichten, chat-labels en geautomatiseerde berichten. Volgens WhatsApp zelf wordt de app inmiddels door ongeveer 5 miljoen zakelijke klanten gebruikt.

De nieuwe catalog-functie moet de app dus nog aantrekkelijker maken voor zakelijke gebruikers. De functie is echter niet direct overal beschikbaar. In eerste instantie komt de optie naar Android en iPhone in Brazilië, Duitsland, India, Indonesië, Mexico, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Het bedrijf meldt dat de optie “binnenkort” naar andere markten komt.