Nieuwe AI neemt Google zoekresultaten op de schop

Google voert updates door aan zijn Search-engine. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt hierin een belangrijke rol, de technologie wordt ingezet om de ontwikkelingen rondom een news topic waar gebruikers naar zoeken beter in kaart te brengen.

In een blogpost maakt Google de verbeterde sortering van nieuwsberichten in Google Search bekend, waardoor gebruikers een bredere en afgebakende selectie te zien krijgen als wordt gezocht op het onderwerp.

Zoekresultaten met betrekking tot een nieuwsfeit verschijnen bovenaan. Door de updates moet dat consequenter en beter gebeuren, door een carrousel een georganiseerde selectie te laten tonen. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevantie en kwaliteit van het bericht. Volgens Google om gebruikers een breder aanbod te bieden en mogelijk wat meer nuttige informatie te verschaffen.

Een voorbeeld wordt ook gegeven: wie zoekt op ‘nasa news’, krijgt nu nog verschillende nieuwsberichten over het onderwerp door elkaar. De AI van Google gaat de daadwerkelijke nieuwsfeiten voortaan sorteren, waardoor elke carrousel één onderwerp bevat van verschillende nieuwsbronnen.

Extra toevoeging van citaten

Afgezien van het liggen van links naar relevant (eerder) nieuws over het onderwerp, zal de verbeterde zoekfunctie de gebruiker ook van extra informatie voorzien. Korte citaten uit bepaalde artikelen of gerelateerde opiniestukken, zouden gebruikers de mogelijkheid geven dieper in te gaan op de stof.

Vooralsnog is de update van Google Search alleen beschikbaar voor gebruikers in Amerika die op Engelse versie zitten. In de komende maanden is Google van plan meer talen en regio’s aan het aanbod toe te voegen.