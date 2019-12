IBM werkt samen met Universiteit van Tokyo aan quantum computing

IBM en de Universiteit van Tokyo hebben een nieuw Japan-IBM Quantum Partnership gecreëerd. Beide partijen slaan de handen ineen om de acceptatie van kwantumcomputers ten behoeve van wetenschap, industrie en samenleving te bevorderen.

Volgens IBM bestaat het partnerschap uit een drietal aandachtsgebieden, waaronder de ontwikkeling van kwantumtoepassingen voor de industrie en de ontwikkeling van kwantumcomputerhardware. Het partnerschap heeft als doel de kwantumwetenschap en het onderwijs vooruit te helpen, aldus Silicon Angle.

IBM Q System One

Om het initiatief mee vorm te geven wordt ook een IBM Q System One geïnstalleerd in een van de faciliteiten van de Universiteit van Tokyo in Japan. Het systeem werd in januari gelanceerd voor de zakelijke markt en zou de eerste circuitgebaseerde commerciële kwantumcomputer ter wereld zijn.

Het systeem stelt bedrijven in staat ingewikkelde gegevens, zoals investeringen en risico’s, te modelleren. Tot nu toe waren kwantumcomputers alleen beschikbaar voor onderzoekslaboratoria.

De IBM Q System One is overigens geen computer die zomaar even besteld en geleverd kan worden. Het betreft een circa 3 bij 3 meter glazen kubus. Deze is voorzien van de exact juiste temperatuur en andere condities, zodat de kwantumcomputer optimaal zijn werk kan doen. Ook al zijn er mogelijkheden om het nieuwe paradepaardje van IBM op locatie geïnstalleerd te krijgen, noodzakelijk is het niet. Ontwikkelaars hebben via IBM Cloud toegang tot hun computer.

VS, Duitsland en Japan

Sinds januari zijn er twee van deze machines in gebruik genomen, waarvan één in de VS en een tweede in Duitsland. Zodra het systeem in Japan is geïnstalleerd, zijn onderzoekers van IBM en de universiteit van plan het systeem te gebruiken om hun onderzoek naar kwantumalgoritmen en praktische kwantumtoepassingen te ondersteunen.

Bovendien hebben IBM en de Universiteit van Tokyo plannen om een kwantumsysteemtechnologiecentrum te creëren, dat gericht is op het ontwikkelen en testen van nieuwe kwantumhardware. Makoto Gonokami, president van de Universiteit van Tokyo, zegt dat zijn universiteit in de toekomst een veel hogere prioriteit gaat geven aan kwantumprogrammering.

“Kwantumcomputing is een van de meest cruciale technologieën in de komende decennia. Om die reden zetten we dit brede samenwerkingskader op met IBM. We verwachten dat deze inspanning de kwantumonderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Japan verder versterkt en talent van wereldklasse opbouwt”, aldus Gonokami.