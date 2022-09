Telecombrancheorganisatie GSMA start een samenwerking met IBM en Vodafone om post-kwantumversleuteling in de telecomindustrie te integreren.

Het trio wordt onderdeel van de GSMA Post-Quantum Telco Network Taskforce. De partners willen policies, richtlijnen en workflows ontwikkelen voor post-kwantumversleuteling in telecomnetwerken en -diensten.

Post-quantum cryptografie

Het belang van post-quantum cryptografie groeit naarmate kwantumcomputers toegankelijker worden. Kwantumcomputers maken het op de lange termijn mogelijk om bestaande versleutelingsalgoritmes te kraken. Steeds meer overheidsinstanties en securityautoriteiten zetten druk op de ontwikkeling van versleutelingsalgoritmes die tegen kwantumcomputers zijn opgewassen, oftewel post-quantum cryptografie.

Een van de instanties is het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST). In juli 2022 maakte de organisatie vier kwantumveilige algoritmes bekend die gestandaardiseerd zullen worden in de securityindustrie. Drie van de vier algoritmes werden met behulp van IBM ontwikkeld. IBM gaat samenwerken met GSMA en Vodafone om de algoritmes in de telecomindustrie te implementeren.

GSMA Post-Quantum Telco Network Taskforce

De GSMA Post-Quantum Telco Network Taskforce focust op drie onderwerpen. Allereerst willen de partners post-kwantumversleuteling integreren in de producten en diensten die door telecomoperators worden gebruikt. Ten tweede willen de partners een overzicht van de benodigdheden voor het integreren van post-quantum cryptografie in de telecomindustrie. Ten derde hopen de partners overheden te adviseren over wet- en regelgeving rondom post-kwantumsecurity.

Het World Economic Forum schatte onlangs dat er tussen nu en 2042 twintig miljard apparaten vervangen of vernieuwd moeten worden om post-quantum cryptografie te ondersteunen. Naar verwachting komen overheden wereldwijd met nieuwe wetten om post-quantum cryptografie in het bedrijfsleven te forceren, net zoals dataversleuteling momenteel verplicht kan worden.

“Kwantumcomputing kan de versleutelingsprincipes waarop vandaag wordt vertrouwd ondermijnen”, reageerde Luke Ibbetson, hoofd R&D bij Vodafone. “Daarom zet Vodafone zich in om samen te werken met de GSMA en andere leden van de GSMA Post-Quantum Telco Network Taskforce om klantgegevens te beschermen en te beveiligen met de tijdige invoering van kwantumbestendige oplossingen, policies en normen.”

