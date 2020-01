Google Chrome gaat pop-ups voor webnotificaties standaard blokkeren

Google volgt het voorbeeld van Mozilla Firefox en maakt het systeem voor websitemeldingen vanaf Chrome 80, dat volgende maand verschijnt, een stuk minder hinderlijk voor gebruikers.

De mogelijkheid om websites pushmeldingen te laten sturen leek ooit misschien een goed idee, en heeft zeker zijn nut in bepaalde scenario’s, maar de praktijk is vandaag helaas anders. Het resulteerde in een heuse meldingenspam, waarbij bijna elke website die je bezoekt je bestookt met een pop-up om meldingen aan te zetten.

De functie wordt overgebruikt door websites, en recenter hebben ook cybercriminelen ontdekt hoe ze er misbruik van kunnen maken. Wanneer een gebruiker op een kwaadaardige website terechkomt en per ongeluk de meldignen inschakelt, kan de aanvaller nog dagen nadien het slachtoffer met meldingen blijven bestoken om malware te downloaden of door te klikken op verdachte links.

Firefox zet eerste stap

Het systeem van websitemeldingen werd al in september 2012 in Chrome geïntroduceerd en in juni 2013 volgde ook Firefox. Die laatste was afgelopen november de eerste om opnieuw paal en perk te stellen aan de webmeldingen.

Vanaf Firefox 72, dat vanaf vandaag algemeen beschikbaar is, worden de pop-ups om meldingen in te schakelen verborgen achter een nieuw icoon in de adresbalk. De pop-ups zitten daardoor niet meer in de weg en gebruikers moeten zelf actief beslissen om op het icoon te klikken om meldingen aan te zetten.

Chrome volgt

Nu kondigt Google een gelijkaardige aanpassing aan voor Chrome. Vanaf versie 80 worden de meeste pop-ups standaard geblokkeerd en wordt net als in Firefox een icoon getoond in de adresbalk.

De functie kan manueel zorden ingeschakeld, maar Google voorziet ook twee automatische manieren. De notificatieverzoeken worden automatisch verborgen voor gebruikers die deze pop-ups regelmatig wegklikken en op websites waarvan gebruikers over het algemeen zelden meldingen accepteren.

Op die manier hoopt Google dat de functie wel nog altijd normaal kan blijven functioneren voor websites die de meldingen op een legitieme manier gebruiken, zoals nieuwssites en social media.