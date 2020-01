Microsoft stelt zichzelf doel: C02-negatief in 2030

Niet alleen C02-neutraal zijn, maar zelfs koolstof uit de lucht nemen in tien jaar tijd. Dat is de doelstelling die Microsoft voor zichzelf heeft gesteld.

Naar schatting produceert de techgigant zestien miljoen ton C02 gedurende 2020, waarvan een kwart komt door eigen werkzaamheden. De rest, het overgrote deel, wordt indirect de atmosfeer ingeblazen. Als voorbeeld noemt Microsoft hier het verbruik van stroom door gebruikers van computers waar Windows op draait. Ook die uitstoot zal voor 2030 volledig gedekt moeten worden door de maatregelen die Microsoft zal nemen.

Twintig jaar na die deadline in 2050, moet nog een extra stap zijn gezet: alle geproduceerde C02 vanaf het begin van Microsoft (in 1975) zal met terugwerkende kracht uit de lucht zijn gehaald doordat er maatregelen worden genomen.

Extra tegemoetkoming voor gebruikers

Niet alleen zal Microsoft de uitstoot van C02 flink willen terugdraaien, ook maakt het een miljard dollar vrij waarmee nieuwe technologie om wereldwijd C02-uitstoot mee te verminderen kan worden onderzocht. Daarnaast komt het met een initiatief om leveranciers en klanten te helpen bij het verminderen van hun Co2-uitstoot. Immers is die groep goed voor driekwart van de totale uitstoot van Microsoft.

In juli dit jaar wil het bedrijf interne C02-belasting instellen, waarmee duurzaamheidsprojecten betaald kunnen worden. Een jaar later zal het leveranciers aanmoedigen om zich ook meer met de C02-uitstoot bezig te houden. Een derde mijlpaal wordt gezet in 2025, wanneer Microsoft hoopt haar eigen hoofdwerkzaamheden volledig te kunnen runnen op groene stroom.