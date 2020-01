Onderzoekers slagen er met AI in vervaagde foto’s te restaureren

Iets teveel met een camera bewegen tijdens het nemen van een foto, of iemand die op de achtergrond net even beweegt: je hele foto verprutst, aangezien de gezichten wazig zijn geworden. Onderzoekers van drie universiteiten (in de Verenigde Arabische Emiraten, Beijing en New York) zijn erin geslaagd dergelijke foto’s toch nog herkenbaar te maken.

Gezichten die vanwege beweging vervaagden, zijn door middel van AI gerestaureerd. Misschien niet de eerste partij die erin slaagt dat voor elkaar te krijgen (Nvidia deed het al eerder en ook smartphonemaker Xiaomi kreeg het voor elkaar), maar in het paper menen de onderzoekers dat hun methode zich prima kan meten met top-of-the-line methoden die al bestaan.

De AI slaagt erin de verschillende aspecten die komen kijken bij het nemen van een foto te onderscheiden: als de achtergrond hetzelfde is kan het verschil tussen voorgrond en achtergrond beter worden ingeschat.

Oefening baart kunst

Om de AI te trainen (wat nodig was om het resultaat aanzienlijk te verbeteren), werden ruim tienduizend foto’s genomen met een GoPro die op een straat was gericht. Die werden in een PC met een enkele Titan X geïmporteerd. Het resultaat mag er zijn: misschien zorgt het niet direct voor een foto die als profielafbeelding kan worden gebruikt, maar iemand herkenbaar in beeld brengen kan wel.