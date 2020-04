Google gaat alle adverteerders identificeren

Een verificatieproces van Google moet er in de nabije toekomst voor zorgen dat adverteerders niet langer achter de schermen kunnen opereren, maar zich bekend moeten maken naar de buitenwereld. Google laat dat weten in een blogpost op zijn eigen website.

Een dergelijk verificatieproces voor adverteerders op het internet bestaat al sinds 2018, maar geldt alleen voor advertenties die een politieke lading hebben. Op die manier wil Google naar eigen zeggen bijdragen aan een betere transparantie voor stemmers gedurende verkiezingen. Aangezien er buiten die perioden om ook geregeld vraagtekens worden geplaatst bij de boodschappen van advertenties, moet dat systeem op korte termijn worden uitgebreid naar alle adverteerders. Een verificatieproces moet niet alleen zorgen voor meer transparantie, maar ook de mogelijkheid om adverteerders die misinformatie willen verspreiden aan te pakken.

“Deze verandering maakt het voor mensen makkelijker om te zien wie de adverteerder achter bepaalde advertenties is. Daarmee worden zij geholpen bij het maken van geïnformeerde keuzes als ze onze advertentieopties gebruiken. Het draagt ook bij aan een gezond digitaal adverteerders ecosysteem als we slechte partijen kunnen vinden en hun poging zichzelf een stem te geven te beperken”, aldus Google.

Uitrol gaat nog wel even duren

Het plan van Google is om het verificatieproces deze zomer uit te rollen in de Verenigde Staten, met in de periode daarna een uitbreiding naar de rest van de wereld. Wel houdt de techgigant een slag om de arm, aangezien het meent dat een wereldwijd verificatieproces niet van de ene op de andere dag uitgerold zal zijn. Die periode zal volgens Google enkele jaren in beslag kunnen nemen.

Adverteerders zullen bepaalde informatie moeten doorgeven aan Google, waaronder persoonlijke gegevens, bedrijfsdocumenten, bewijs dat ze vanuit een bepaald land opereren en andere gegevens mocht Google deze opvragen. Doen adverteerders dit niet, dan zullen hun advertenties niet worden opgenomen in Google Ads.