Amazon-CEO Bezos wil getuigen in onderzoek naar techgiganten

Amazon laat weten dat CEO Jeff Bezos bereid is in het Amerikaanse Congres gehoord te worden. Dit wegens een onderzoek naar techgiganten.

In de VS loopt een onderzoek naar grote techgiganten als Amazon, maar is er nog niet overgegaan tot het indienen van aanklachten. Medio mei liet Amazon nog weten dat het best iemand met kennis van de praktijken van Amazon naar het congres wilde sturen, maar dat het niet kon beloven dat Jeff Bezos zelf zou komen. Volgens de New York Times heeft het bedrijf besloten om alsnog Bezos te laten verklaren en zal ‘de juiste executive beschikbaar worden gesteld’.

Het antitrustonderzoek dat naar onder andere Amazon loopt zal meerdere claims behandelen, waaronder de praktijken die Amazon toepast. Kleine verkopers zouden (middels het misbruik maken van verzamelde Amazon-data) buitenspel worden gezet en de machtspositie van de gigant zou ook misbruikt worden. Andere techbedrijven als Facebook, Apple en Google moesten al een keer verklaren, voor Bezos zou het de eerste keer zijn.

Het onderzoek zou zich voornamelijk richten op de kwestie die ook hier in Europa gebruikt dreigt te worden als materiaal voor een rechtszaak. Amazon zou naar alle data van externe verkooppartijen op het platform kijken om vervolgens een eigen (goedkoper) merk van een populair product te lanceren. Amazon ontkende dergelijke praktijken eerder.