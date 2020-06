Nvidia en Mercedes-Benz werken aan computer voor zelfrijdende auto’s

Chipfabrikant Nvidia werkt samen met het Duitse automerk Mercedes-Benz, om de ‘volgende generatie software-defined cars’ mogelijk te maken. Dat laten de bedrijven weten tijdens een persconferentie.

Het betreft een computing platform dat vele mogelijkheden kent, zoals het aansturen van geautomatiseerd rijden en het doorvoeren van ‘over-the-air’ software updates.

Auto’s met de nieuwe systemen (en chips) moeten in 2024 van de band rollen, maar ook daarna nog verbeterd kunnen worden middels upgrades. Nieuwe functies en diensten die gepaard gaan met de software zouden door klanten als update gekocht en middels een download geïnstalleerd kunnen worden.

Het platform zal worden gebaseerd op de Drive AGX Orin-chip van Nvidia, die naar verwachting in 2022 gelanceerd wordt. De chip maakt gebruik van dezelfde Ampere-architectuur die al reeds terug te vinden is in de A100 GPU’s van Nvidia, die voornamelijk wordt gebruikt in datacenters.

Begin 2019 kondigden Mercedes-Benz en Nvidia al aan de koppen bij elkaar te steken om nieuwe mogelijkheden te creëren om betere zelfrijdende auto’s op de markt te krijgen. Een halfjaar eerder werd Nvidia door het autobedrijf al aangewezen als partij die de eerste generatie robottaxi’s moet voorzien van een AI, als de taxi’s later dit jaar op de weg moeten verschijnen in de VS.

Vergelijking

De nieuwe generatie zelfrijdende auto’s moet een aanzienlijke stap zijn in vergelijking met de huidige generatie, waaronder de autopilot-functie van de Tesla valt. De Tesla maakt gebruik van wat Mercedes en Nvidia omschrijven als niveau 1-capaciteiten als het gaat om een computergestuurde auto, de samenwerking tussen de twee bedrijven moet niveau 2 en niveau 3 mogelijk maken. Ook zou het zelf kunnen inparkeren met de nieuwe technologie aanzienlijk verbeterd moeten (naar niveau 4) door een verbeterde AI.