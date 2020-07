Amazon koopt zelfrijdende auto-startup Zoox

Amazon heeft het Amerikaanse Zoox overgenomen, voor naar verluidt 1,2 miljard dollar (1,01 miljard euro). De startup ontwikkelt technologie voor zelfrijdende auto’s.

Na een recente investeringsronde werd Zoox gewaardeerd op 3,2 miljard dollar. Ondanks het verschil tussen het overnamebedrag en de eerdere waardering, zullen de meeste Zoox-investeerders hun geld terugkrijgen. Amazon heeft niet veel details vrijgegeven over zijn plannen met Zoox. De techgigant stelt wel in een persbericht dat Zoox-CEO Aicha Evans en CTO Jeff Levinson het team zouden blijven leiden op het gebied van innovatie en de missie.

Dit betekent waarschijnlijk dat de startup zijn oorspronkelijke stappenplan blijft aanhouden op het gebied van ontwikkeling. Zoox werkt momenteel aan de bouw van een eigen elektrisch voertuig en ook een autonome besturingssoftware voor in het voertuig.

Precieze strategie is nog onbekend

Tot nu toe heeft de startup de meeste details van hun werkzaamheden geheim weten te houden. Wel weten we enkele details door een bericht van Bloomberg in 2018. Volgens het bericht had het voertuig geen stuurwiel en zag het prototype eruit alsof Zoox de twee achterste helften van een Mini Cooper aan elkaar hadden gelast.

Zoox wil zijn vloot van zelfrijdende auto’s algemeen beschikbaar stellen door middel van een Uber-achtige dienst. Amazons strategie zou kunnen zijn om deze diensten uit te breiden naar een nieuwe markt van de zelfrijdende taxi’s. Het bedrijf zou de technologie van de startup ook kunnen gebruiken in de logistiek om producten te leveren aan bedrijven en klanten met zelfrijdende voertuigen.

Met een prijskaartje van 1,2 miljard dollar is de overname van Zoox de op een na grootste deal die Amazon ooit heeft afgesloten. In 2017 nam Amazon de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods over voor 13,7 miljard dollar.