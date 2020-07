‘CEO’s met IT-achtergrond brengen bedrijven veel voordelen’

Leidinggevenden, zoals CEO’s, moeten het liefst een technische IT-achtergrond hebben. Dit concludeert een onderzoek van Vanson Bourne voor VMware in de EMEA-regio. Deze achtergrond moet vooral op applicatie- en softwaregebied liggen.

Bedrijven zijn gebaat bij leidinggevende met een technische IT-achtergrond, zo stellen de onderzoekers in hun rapport. Deze achtergrond kan volgens bijna driekwart van de ondervraagden meer waarde brengen en laat bedrijven daardoor succesvoller zijn. Van de Nederlandse respondenten ziet meer dan de helft het voordeel van een IT-achtergrond bij leidinggevenden.

Diverse voordelen

De voordelen die leidinggevenden met een IT-achtergrond -en dat vooral op het gebied van applicatie- en softwareontwikkeling- brengen zijn onder meer een verbeterde efficiëntie binnen de organisatie, betere bedrijfsprestaties, meer innovatiepotentieel en betere klantervaringen. Nederlandse respondenten zien nog meer voordelen; betere budgettering en meer middelen voor digitale innovatieprojecten.

Het onderzoek keek ook hoe bedrijven zich met technologie aanpassen aan nieuwe marktdynamieken, nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen en hun medewerkers mobiel maken. De respondenten uit de EMEA-regio geven aan dat de huidige pandemie moderne applicaties hier erg bij helpen. Meer dan de helft, ook in Nederland, geeft aan dat applicaties medewerkers helpen op afstand te werken, maar ook productie en flexibiliteit verbeteren.

Het constant pushen van applicaties helpt daarnaast bedrijven zich aan te passen aan het veranderende landschap. Nederlandse respondenten zien hiernaast ook dat applicaties helpen om sneller capaciteit toe te voegen en blijvende omzet te genereren.

Beter concurrentievoordeel en klantenervaring

Volgens de respondenten uit het EMEA-onderzoek in opdracht van VMware halen bedrijven met moderne applicaties en softwarediensten een beter concurrentievoordeel. Goed presterende bedrijven uit de EMEA-regio hebben vaker een efficiënter en effectiever ontwikkelingspercentage van applicaties. Zo behaalt ongeveer twee derde van nieuwe applicaties de productie in goed presterende organisaties. Bij ondermaats presterende organisaties lang nog niet de helft. Ook haalt binnen deze organisaties een meerderheid van de applicatie-inspanningen de productie binnen het geplande tijdsbestek. Bij slecht presterende bedrijven is dit ook weer niet eens de helft.

Verder gelooft een zeer grote meerderheid van de app-ontwikkelaars en technologieleiders uit de EMEA -regio dat organisaties die geen succesvolle moderniseringstrategie voor applicaties hebben, niet in staat zijn een optimale klantervaring te bieden.