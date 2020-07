LinkedIn aangeklaagd wegens lezen klembord Apple-gebruikers

Een Apple-gebruiker uit New York heeft een rechtszaak aangespannen tegen LinkedIn, bewerend dat het platform berichten gedeeld middels Universal Clipboard ongevraagd zou inzien.

Universal Clipboard biedt de optie om op een iPhone bestanden van het ene naar het ander Apple-apparaat te sturen. Dat kan gaan om pure tekst als notities, maar ook afbeeldingen, foto’s en filmpjes. Onder normale omstandigheden zouden externe applicaties daar niets mee doen, maar volgens de indiener van de claim (Adam Bauer) kijkt LinkedIn over de schouder meer naar wat er wordt verstuurd.

Het is de eerste rechtszaak die wordt aangespannen tegen LinkedIn om deze reden, maar niet geheel onverwacht. Eind juni wijzigde Apple zijn privacy features, waardoor elke inzage in Universal Clipboard een melding gaf. LinkedIn, TikTok (dat nog diezelfde maand een update uitbracht om dit te verhelpen) en nog ruim vijftig andere populaire apps, leverden plots dergelijke meldingen op.

Een reactie op het aanspannen van de rechtszaak gaf LinkedIn niet, maar liet eerder al wel weten op de hoogte te zijn van de bug. Volgens het bedrijf is het inzien van de tekst in Universal Clipboard een foutje, aangezien de LinkedIn-app meent dat het gaat om tekst die in de eigen app wordt geschreven. Een update van de app om dat probleem te verhelpen, werd vorige week uitgerold.