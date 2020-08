iPhone-fabrikant Foxconn past supply chain aan na handelsoorlog

Apple-leverancier Foxconn gaat zijn supply chain aanpassen door de verslechterde verhouding tussen de VS en China.

De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten is nog steeds gaande en lijkt alleen maar erger te worden. Bedrijven proberen de nieuwste maatregelen en de potentiële nasleep daarvan voor te zijn. Foxconn is een fabrikant van computer- en smartphoneonderdelen en is een vaste partner van Apple.

De meeste fabrieken van Foxconn bevinden zich in China. Vorig jaar is het bedrijf al begonnen met het bouwen van meer fabrieken buiten China. Liu Young-way, CEO van Foxconn, heeft tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers bekendgemaakt dat het bedrijf twee verschillende supply chains gaat opzetten: één voor de Chinese en één voor de Amerikaanse markt.

Minder Chinese fabrieken

Volgens de CEO bestaat de ‘wereldfabriek’ zoals wij het kennen, met gecentraliseerde fabrieken voor grote bedrijven, niet meer. “Het maakt niet uit of het India, Zuidoost-Azië of Amerika is. Er zal een fabriekecosysteem in elk land opgezet worden”, aldus Liu. De CEO zei ook dat het bedrijf plannen heeft zijn internationale productiecapaciteit te verhogen, maar meer details ontbreken nog. Dertig procent van alle producten van Foxconn wordt nu al buiten China gemaakt.

Apple en zijn productiepartners hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het opzetten van fabrieken in India. De iPhone 11 wordt bijvoorbeeld voor de Indiase markt in India zelf gemaakt.

Handelsoorlog

De beslissing om de werkzaamheden voor de twee technische grootmachten te splitsen, lijkt op dit moment erg verstandig. De Amerikaanse regering heeft eerder dit jaar transacties met het Chinese smartphonemerk Huawei verboden en afgelopen week werd bekend dat TikTok, in zijn huidige staat, en WeChat ook verboden worden in de Verenigde Staten.

Daarnaast stuurt de Amerikaanse regering aan op een ‘schoon netwerk’ zonder technologie of applicaties van Chinese makelarij.

