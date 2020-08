Apple, Disney en andere multinationals bezorgd om WeChat-verbod

Hoewel het gesprek vooral gaat om het verbod en de overname van TikTok, is ook het Chinese WeChat in gevaar. De regering van de Verenigde Staten wil ook een verbod op WeChat. Hiervoor willen grote Amerikaanse bedrijven als Disney, Apple en Ford een stokje steken.

Dit heeft alles te maken met de positie van deze bedrijven in China, die hun klanten veelal kunnen bereiken via WeChat. Per eind september zou de ban op WeChat ingaan. Dan mogen er geen transacties meer plaatsvinden tussen Amerikaanse bedrijven en Tencent, het moederbedrijf van de Chinese chat-app.

WeChat

WeChat is een soort WhatsApp en wordt door grote multinationals gebruikt om advertenties te plaatsen. Zo bereiken ze dus in één keer een grote groep mensen. Die mogelijkheid verdwijnt straks, als Trump zijn zin krijgt, zo schrijft The Wall Street Journal. Het past helemaal in zijn beleid om geen enkele Chinese app meer toe te laten op de Amerikaanse netwerken. Echter is het tegelijkertijd iets dat heel veel inkomsten bij in China succesvolle Amerikaanse bedrijven weghaalt.

Bij Apple gaat het zelfs een stapje verder. Die mag in de App Store straks niet eens meer de app WeChat aanbieden. Dit maakt het voor Chinezen aanzienlijk minder aantrekkelijk om een iPhone te kopen. Iets vergelijkbaars gebeurt er in het Westen met Huawei. Op Huawei-smartphones kunnen geen Google-apps meer worden geïnstalleerd, waardoor mensen belangrijke apps als Google Maps en Gmail niet meer kunnen gebruiken.

Amerikaanse overheid

Het is echter nog niet helemaal duidelijk wat de plannen zijn van de Amerikaanse overheid met TikTok en WeChat. Het is duidelijk dat het de invloed van de apps -en mogelijk de Chinese overheid- wil beperken. Wat verder de voorwaarden zijn en welke invloed dat precies zal hebben op de diverse grote bedrijven die nu op de barricade staan, dat is nog onbekend. Als het goed is komt hier in de komende weken meer helderheid over, wat ook wel zo prettig is voor de Chinese bedrijven achter deze populaire sociale apps.

