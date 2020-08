TikTok sleept regering-Trump officieel voor de rechter

TikTok spant een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering. Het sociale netwerk noemt het decreet van president Donald Trump dat TikTok verbiedt een manier om anti-Chinese retoriek aan te wakkeren. Dit op de vooravond van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse tak van TikTok en het Chinese moederbedrijf ByteDance zijn het niet eens met de beschuldiging van de regering dat de app een gevaar is voor de nationale veiligheid. Het bedrijf beweert uitvoerige maatregelen te hebben getroffen om de privacy en veiligheid van Amerikaanse gebruikers(data) te waarborgen.

Volgens het bedrijf is de beslissing van president Trump op 6 augustus om TikTok te verbieden onderdeel van zijn campagne om China zwart te maken voorafgaand aan de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. In een blogpost laat TikTok weten het aanklagen van de Amerikaanse regering niet licht opvatten, maar door het “dreigende verbod op onze Amerikaanse werkzaamheden hebben we simpelweg geen keus.”

Oneerlijk proces

TikTok en ByteDance willen het decreet van 6 augustus via de rechter blokkeren. Zij beweren dat met het decreet hun constitutionele rechten worden geschonden voor een eerlijk proces. Ze hebben namelijk niet kunnen reageren op de beschuldigen. Ook zou Trump niet het juiste wettelijke gezag hebben om TikTok te verbieden omdat hij de International Emergency Economic Powers Act heeft misbruikt. Hiermee kan de president internationale handel reguleren tijdens een nationale noodsituatie.

1500 werknemers in de VS

Patrick Ryan, technical program manager bij TikTok, sleept de Trump-regering ook voor de rechter. Hij is bang dat 1500 werknemers van TikTok in de Verenigde Staten, inclusief hijzelf, hun baan kwijtraken als de video-app verboden wordt. Veel werknemers maken daarnaast ook gebruik van een werkvisa. Volgens de advocaat van Ryan zit het decreet van Trump vol met onduidelijkheden en hebben de werknemers van TikTok recht op een eerlijk proces.

Ondertussen gaan de onderhandelingen voor een potentiële overname van de Amerikaanse tak van TikTok door. Naast Microsoft zijn nu ook Twitter en Oracle geïnteresseerd in het inlijven van de populaire videodienst.

