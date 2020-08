‘Oracle zet ook zijn zinnen op TikTok’

Niet alleen Microsoft is geïnteresseerd in een overname van het social mediaplatform TikTok. Ook Oracle zou nu, volgens Financial Times, plannen hebben voor een overname van de activiteiten van dit Chinese bedrijf in enkele regio’s.

Volgens Financial Times zou ook Oracle nu plannen hebben om -evenals Microsoft- de activiteiten van het Chinese social mediaplatform TikTok in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland over te nemen. Inmiddels zouden hiervoor al gesprekken worden gevoerd met de eigenaar van het platform ByteDance.

Oracle zou inmiddels enkele private investeringsmaatschappijen, waaronder General Atlantic en Sequoia Capital, op het oog hebben om de overname te financieren.

Overige interesse in TikTok

Met de interesse van Oracle zijn er nu drie Amerikaanse techbedrijven in de (Noord-)Amerikaanse activiteiten van TikTok geïnteresseerd. Microsoft lijkt hierbij de voornaamste kandidaat, maar ook Twitter dingt naar de hand van ByteDance.

De onderhandelingen worden onder druk gezet door uitspraken van president Donald Trump. In zijn opmerkingen stelt de Amerikaanse president dat hij overweegt TikTok in de Verenigde Staten te verbieden vanwege de controle over data. Dit om -net als de polemiek rondom Huawei- de Chinese overheid nog meer onder druk te zetten in het slepende handelsconflict tussen beide landen.

