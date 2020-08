Snowflake dient aanvraag voor beursgang in

Een aantal spraakmakende softwarebedrijven hebben officieel een aanvraag voor een beursgang ingediend. Het gaat onder meer om Snowflake, Asana en Sumo Logic.

Snowflake rondde in februari nog een investeringsronde af, toen het op ongeveer 12,4 miljard dollar (10,5 miljard euro) gewaardeerd werd. Het bedrijf kiest voor een traditionele beursgang (IPO), waarbij nieuwe aandelen uitgegeven worden.

Snowflake is gespecialiseerd in data warehousing-technologie. Hiermee brengen bedrijven data samen, zodat er eenvoudiger analytics op toegepast kan worden. Het data warehousing-product van Snowflake valt bij grote bedrijven met name in de smaak doordat het veel cloud-mogelijkheden biedt.

De beursgang van Snowflake is één van de meest veelbelovende van het jaar, aangezien het één van de snelst groeiende bedrijven van het moment is. De omzet groeide recent nog met 133 procent, jaar-op-jaar.

Andere beursgangen

Productiviteitstool Asana gaat eveneens voor een beursgang. Het gaat hierbij om een zogeheten direct listing, een methode om bestaande aandelen te verhandelen. Asana wordt gewaardeerd op ongeveer 5 miljard dollar.

Daarnaast gaat ook Sumo Logic voor een beursgang, een partij gericht op log files. Met de technologie van Sumo Logic identificeren bedrijven bijvoorbeeld problemen in de IT-infrastructuur of cyberdreigingen. Deze partij noteerde onlangs nog een omzetgroei van ongeveer 50 procent, jaar-op-jaar.

Andere partijen die een beursgang hebben ingediend zijn Unity Software en JFrog.