IT-bedrijven maken megasprong op de beurs

Amerikaanse IT-bedrijven presteren beter dan verwacht op Wall Street. Salesforce is de grootste dagwinnaar, met een koersstijging van 26 procent. Daarnaast doen Facebook, Apple en NetApp het ook goed.

Amerikaanse IT-bedrijven mogen blij zijn met de resultaten op de beurs van gisteren. Voor Salesforce is de stijging van 26 procent een bevestiging dat het bedrijf een van de grootmachten in IT is. Het bedrijf heeft afgelopen kwartaal een recordomzet geboekt van meer dan 5 miljard dollar. Salesforce wordt binnenkort aan de Dow Jones-index toegevoegd.

De aandeelwaarde van NetApp is 10 procent gestegen. NetApp boekte een omzet van 1,3 miljard dollar, terwijl het bedrijf vorig jaar een omzet van 1,24 miljard noteerde. Analisten voorspelden juist dat het bedrijf qua omzet en verkoopcijfers zou dalen.

Facebook en Apple

Facebook maakte bekend dat het bedrijf lagere inkomsten verwacht. Ondanks de twijfels noteert Facebook alsnog een koersstijging van 8,2 procent. Apple zag een koersstijging van 1,4 procent. Het moederbedrijf van Google, Alphabet, mag ook niet klagen met een koersstijging van 2,4 procent.

ERP-leverancier Workday en big-databedrijf Splunk hebben ook een goede dag achter de rug, met een stijging van respectievelijk 10,1 procent en 6,4 procent. Box, specialist op het gebied van cloud-based content management en cloudopslag, sloot de dag af met een stijging van 6,99 procent.

IT-markt op de beurs

De IT-markt houdt al sinds de komst van het coronavirus de Amerikaanse beurzen overeind. Terwijl het land nog steeds geteisterd wordt door de pandemie gaan deze bedrijven harder dan ooit. Werken in het nieuwe normaal vereist nieuwe technieken en diensten die deze bedrijven kunnen bieden.

