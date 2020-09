Techgiganten mogelijk in de knel door nieuwe exportregels China

De nieuwe regels die China heeft opgesteld om de verkoop van Chinese technologie te controleren kan volgens experts vergaande gevolgen hebben. Techgiganten zouden mogelijk Chinese afdelingen moeten afstoten om niet onder de regels te vallen.

Eind augustus introduceerde China een reeks nieuwe regels rondom de export van Chinese technologie, wat vooral leek in te spelen op de situatie rondom TikTok. De app zou de Amerikaanse tak moeten verkopen aan een Amerikaans bedrijf, maar door de nieuwe regels zou China daar eerst goedkeuring voor moeten geven. Naast dit specifieke geval zijn er echter nog tal van tech-specifieke regels opgesteld waardoor China eerst toestemming moet geven.

Cybersecurity consultant Nicolas Bahmanyar stelt tegenover Reuters stelt dat techgiganten met afdelingen in China voor het blok kunnen worden gezet. Een lokale R&D-tak zou immers onder de regel ‘in China ontwikkelde tech’ vallen, wat effect heeft op waar de tech daadwerkelijk mag worden gebruikt. In het buitenland zou dat volgens de regels vallen onder export waar een vergunning voor moet worden verleend door Chinese ministeries.

Chinese bedrijven ook met vraagtekens

Volgens China was de reeks nieuwe regels niet bedoeld om de verkoop van TikTok te dwarsbomen: geen enkel bedrijf werd individueel tot doelwit gemaakt. Daarnaast stellen rechtsgeleerden tegenover Reuters ook dat Chinese bedrijven met afdelingen in het buitenland ook de nodige problemen zullen ervaren door de nieuwe regels.

Bedrijven die diensten verlenen vanuit China in het buitenland, zouden mogelijk een vergunning moeten krijgen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan Tencent, dat in feite videospellen exporteert naar landen buiten China. Het bedrijf zou op dit moment wachten op verduidelijking van de regels alvorens er tot actie wordt overgegaan. Ook Microsoft heeft een aanzienlijke afdeling in China gericht op product development, waardoor ook dat bedrijf mogelijk een vergunning moet aanvragen.