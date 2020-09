Mozilla lanceert Firefox 81 met sterke focus op UI en UX

Mozilla maakt deze week versie 81 van Firefox beschikbaar voor het grote publiek. De release komt met name met een verbeterde user interface (UI) en user experience (UX).

Voorgaande versies van Firefox focusten zich vooral op het verbeteren van privacyfeatures en het brengen van nieuwe opties voor delevopers. Zo werd de mogelijkheid om reverse tabsnapping uit te voeren vermoeilijkt en kreeg de browser een Protection Dashboard waar men in één opslag kon zien of gebruikte wachtwoorden gelekt waren.

Versie 81 van Firefox heeft als belangrijkste feature de introductie van een nieuwe theme, genaamd Alpenglow. Het is de vierde standaard theme van Mozilla, die naast standaard, light en dark komt te staan. Een combinatie van paars, roze en zwart bieden de user een totaal andere ervaring dan voorheen. Net als voor het instellen van de andere themes, kunnen users Alpenglow selecteren in het menu via Tools, Add ons en vervolgens Themes.

Afgezien van Alpenglow introduceert Mozilla in Firefox 81 ook eindelijk de geüpdatete versie van de PDF-viewer die standaard in de browser zit. In 2017 kreeg Firefox al een UI-upgrade, maar de PDF-viewer bleef nog onder het vorige framework vallen. Dat is verleden tijd, nu de viewer er eindelijk uitziet als alle andere Firefox pagina’s.

In de VS en Canada krijgen gebruikers tevens de optie om creditcardgegevens op te slaan, te beheren en automatisch aan te vullen op pagina’s indien opgeslagen. Volgens Mozilla betreft het vooralsnog een test en is er dus geen garantie dat de feature ook naar andere landen komt.