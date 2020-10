Google moet mogelijk zijn Chrome-browser verkopen

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DoJ) onderzoekt of Google de anti-trustwetgeving overtreedt. Dit bericht de Amerikaanse politieke nieuwssite Politico. Het onderzoek kan mogelijk leiden tot een gedwongen verkoop van Google-browser Chrome en andere delen van de advertentie-business.

Volgens de politieke nieuwssite onderzoekt het DoJ op dit moment of de techgigant en moederbedrijf Alphabet zijn macht binnen de online zoekmarkt misbruikt. Vooral draait het hierbij om het gebruik van third-party cookies.

Blokkeren third-party cookies

Begin dit jaar heeft Google de mogelijkheid voor andere partijen om cookies binnen de Chrome-browser te plaatsten geblokkeerd. Hierdoor hebben deze partijen geen toegang meer tot de browse-gewoonten van gebruikers. De techgigant kan hierdoor zelf al deze gegevens gebruiken voor zijn eigen digitale advertentiebusiness, een groot voordeel hebben en marktdominant zijn. Google is hier overigens niet uniek in. Ook Mozilla en Apple hebben de mogelijkheid voor third-party cookies geblokkeerd in hun Firefox- en Safari-browsers.

Alternatief met Turtledove

Google zou nu werken aan een eigen alternatief voor third party cookies, Turtledove. Deze oplossing zou beter de privacy van gebruikers moeten beschermen. Hierbij zou de advertentieveiling lokaal in de browser moeten plaatsvinden en niet op externe servers. Sceptici geven echter aan dat dit alleen maar het digitale advertentiepotentieel van Google kan vergroten.

Onderzoek DoJ

Het Amerikaanse DoJ onderzoekt nu of er sprake is van de schending van de anti-trustwetgeving. De actie kan Google marktdominantie opleveren. Daarnaast vraagt het Amerikaanse Ministerie van Justitie zich af of de beslissing wel in het belang van Google is.

Sancties

Mocht dit het geval zijn, dan kan het ministerie harde sancties opleggen. Eén van de sancties kan zijn dat de techgigant verplicht zijn Chrome-browser moet afstoten of verkopen. Ook kan dit gaan gelden voor andere onderdelen van de digitale advertentiebusiness van Google.

Wanneer Google wordt gedwongen Chrome te verkopen, zou dit de eerste keer in twee decennia zijn dat een techbedrijf wordt gedwongen zich op te splitsen. In 2000 werd Microsoft gedwongen zich in twee bedrijven te splitsen, maar dit werd later teruggedraaid. In de jaren ’80 van de vorige eeuw moest AT&T zich in zeven entiteiten opsplitsen van de Amerikaanse overheid.