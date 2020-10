IBM heeft gezegd dat zijn kunstmatige intelligentie (AI) in 71 procent van de gevallen correct Alzheimer bij een persoon kan voorspellen. Als dat klopt, dan zou dit zelfs beter zijn dan standaard medische tests.

IBM werkt samen met Pfizer om zo correct mogelijk te kunnen voorspellen of iemand al dan geen Alzheimer zal krijgen. Machine learning-algoritmes analyseren hiervoor communicatie van de persoon en kan vervolgens meer accuraat dan een medische screening inschatten of dit klopt.

IBM en Alzheimer

De software kon in 71 procent van de gevallen waarnemen dat iemand Alzheimer zou krijgen, ten opzichte van 59 procent bij klinische tests. De kunstmatige intelligentie heeft hiervoor een heleboel taalsamples te verwerken gekregen en kan mede hierdoor het verschil merken tussen taal die wel of geen teken is van de ontwikkeling van Alzheimer.

Er zijn 703 van die samples geanalyseerd van 270 patiënten. Vervolgens zijn er 80 mensen van ongeveer 70 jaar oud getest met het model. In zeven van de tien tests wist de software waar te nemen of er al dan geen Alzheimer was ontwikkeld.

Korte zinnen

De data komt van de America’s Framingham Heart Study, waarin vijfduizend mensen en hun families sinds 1948 worden gevolgd. De gezinnen worden elke vier jaar cognitief getest. Vaak hebben mensen met Alzheimer of beginnende Alzheimer de neiging om korte zinnen te gebruiken en veelvuldig woorden te herhalen. Ook vermijden ze vaak specifieke namen en plaatsen. Computers kunnen dit waarnemen.

Alzheimer is een vorm van dementie. Bij 70 procent van de mensen met dementie gaat het ook om Alzheimer. Per uur komen er in Nederland vijf mensen met dementie bij. Uiteindelijk krijgt één op de vijf Nederlanders het. Het op tijd ontdekken van Alzheimer zorgt dat sneller de juiste maatregelen worden getroffen. Bovendien is er snel meer informatie beschikbaar voor niet alleen de patiënt, maar ook zijn of haar naasten.