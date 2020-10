LinkedIn komt met Career Explorer voor nieuwe baaninspiratie

Er zijn mede door de pandemie op dit moment veel mensen die geen werk hebben. Eén van dé websites voor het zoeken naar werk, is LinkedIn. Het sociale platform heeft daarom iets nieuws geïmplementeerd. Met Career Explorer kun je vacatures vinden die beter aansluiten op jouw vaardigheden zoals bekend bij LinkedIn.

In Amerika alleen al zitten 12,6 miljoen mensen zonder werk, zo schrijft TechCrunch. Er wordt dus volop gezocht naar nieuw werk, wat soms een grote uitdaging kan zijn. LinkedIn biedt immers zoveel vacatures in zoveel verschillende branches, dat je soms uren aan het zoeken bent. Hopelijk wordt dat minder hevig wanneer de Career Explorer wordt ingezet, die nu in het Engels in bèta is.

Career Explorer

Het idee is daarbij niet dat je betere vacatures krijgt in een beroepsgroep waar je al in zoekt. Het is ook een manier om juist je horizon te verbreden en eens naar andere beroepen te kijken waarvoor je je al geleerde vaardigheden kunt inzetten. Het raadt bovendien extra vaardigheden aan die je mogelijk kunt aanleren om meer kans te maken op de arbeidsmarkt.

Het wordt binnenkort ook mogelijk om een kader om je profielfoto heen te zetten waarmee je kunt laten zien dat je op zoek bent naar werk. Dat is erg handig, want zo zien bedrijven snel tussen alle 722 miljoen leden die LinkedIn inmiddels rijk is, wie er op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Het gaat trouwens sowieso erg goed met LinkedIn: het zag de omzet stijgen met 16 procent vergeleken bij hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

LinkedIn

Wat de verdere cijfers van LinkedIn zijn, dat is onbekend. Wel heeft het aangegeven dat de groei vooral komt door de adverteertak. Het is goed dat het sociale platform de inkomsten gebruikt om te investeren in nieuwe mogelijkheden: kunstmatige intelligentie wordt ingezet om te zorgen dat zo’n Career Explorer goed kan functioneren. Daarnaast helpt LinkedIn mensen tijdens de pandemie met vaardigheidstrainingen om mensen digitale vaardigheden bij te brengen: iets waar tot op heden al 13 miljoen mensen gebruik van hebben gemaakt.