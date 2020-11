TikTok voorlopig toch niet geblokkeerd in de VS

Een groep van drie TikTok-gebruikers heeft succesvol de eis om TikTik in de VS te blokkeren aangeklaagd. De app zou eigenlijk geblokkeerd worden als hij niet voor 12 november door een Amerikaanse partij overgenomen zou worden.

De aanklagers bestaan uit Douglas Marland, Cosette Rinab en Alex Chambers. Ze verdienen alle drie hun geld met het maken van content op het Chinese social media-platform. Ze vonden het niet kunnen dat het kabinet-Trump hun de toegang tot hun inkomstenbron ontzegt.

Uitzondering

Wendy Beeltestone, rechter in het US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, is het met de aanklagers eens. Ze beschouwt het TikTok-verbod als misbruik van presidentiële noodmiddelen.

De rechtbank heeft overwogen om het blokkeren van TikTok toe te staan, mits er een uitzondering voor de aanklagers werd gemaakt. In dat geval zou er echter ook voor iedereen die de aanklagers volgt een uitzondering gemaakt moeten worden, wat erg omslachtig zou worden. Daarom heeft de rechtbank een bevel gegeven om de service in zijn geheel in de lucht te houden.

Blokkade

Eerder dit jaar hebben de Verenigde Staten besloten om handel met Chinese socialemedia-apps als WeChat en TikTok te verbieden. Met de actie wou de overheid ‘de nationale veiligheid beschermen.’

Microsoft heeft nog een poging gedaan om de Amerikaanse TikTok-tak over te nemen, maar dit aanbod werd uiteindelijk afgewezen. Momenteel proberen Oracle en Walmart het platform over te nemen, maar die deal is nog niet goedgekeurd door de Chinese autoriteiten.

Tip: Oracle: stop, denk na en koop iets anders dan TikTok