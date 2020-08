Microsoft wil TikTok kopen, president Trump ziet geld

Microsoft wil de razend populaire video-app TikTok kopen. Dat is een spannende keuze, want het Chinese bedrijf is op dit moment nogal berucht binnen de Amerikaanse overheid. Trump verwacht dan ook van Microsoft dat het flink wat geld steekt in de schatkist van Amerika, wil het de deal rond krijgen.

Er staat momenteel veel spanning op de relatie tussen China en Amerika en TikTok lijkt daar een lijdend voorwerp in te worden. Trumps regering wil de app eigenlijk verbieden in Amerika, omdat het bang is voor spionage van de Chinese overheid. Iets waarvan TikTok aangeeft dat de informatie van zijn Amerikaanse gebruikers op servers staat in Amerika, niet in China. Echter ziet Trump de aankoop ook positief: als TikTok voor 15 september wordt gekocht door Microsoft, dan hoeft er geen verbod te komen.

Microsoft wil een deel van TikTok

Echter was het niet het plan van Microsoft om het hele bedrijf te kopen. Het wilde juist een klein deel kopen van de social media-app: alleen TikTok in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Iets wat volgens Trump niet makkelijk zal zijn, maar als het hem lukt, dan wenst Trump Microsoft-CEO Satya Nadella alle geluk.

Plus een zak geld, want de president verwacht hiermee een financiële meevaller. Want, zo meent hij: “Het is een beetje zoals huurbaas/huurder: zonder een huurcontract heeft de huurder niets, dus ze betalen iets. De Verenigde Staten zouden een flinke som geld moeten ontvangen, want zonder de Verenigde Staten hebben ze niets, niet als het om 30 procent gaat.”

Het is de vraag of Microsoft ooit voor het hele bedrijf zou gaan: TikTok wordt geschat op een waarde van 50 miljard: het duurste bedrijf dat Microsoft ooit kocht was LinkedIn voor 27 miljard.

De Chinese overheid

Er zijn veel belangen die meespelen. Niet alleen TikTok, Microsoft en de Verenigde Staten: ook de regering van China heeft iets in de melk te brokkelen. Het heeft zelfs letterlijk gezegd dat het niet toestaat dat Chinese technologie wordt ‘gestolen’.

China meent dat de Verenigde Staten Chinese techbedrijven ‘pest’, waardoor het land wordt gedwongen om er of lijdzaam in mee te gaan of juist een vuist te maken. Het voegt eraan toe dat het ‘diverse manieren heeft om te reageren als de Amerikaanse regering inderdaad tot het weggraaien van TikTok overgaat’. Wordt vervolgd.

