Platinum Equity koopt Ingram Micro voor 7,2 miljard dollar

Ingram Micro komt in de handen van durfkapitalist Platinum Equity. Voor de IT-distribiteur wordt zo’n 7,2 miljard dollar (5,9 miljard euro) betaald.

Met de overname krijgt Platinum Equity de grootste IT-distributeur ter wereld in handen. De overname komt niet bij heldere hemel, al sinds afgelopen zomer wordt hierover gespeculeerd. Ingram Micro heeft vestigingen in 60 landen en in totaal 35.000 werknemers. De IT-distributeur heeft daarnaast wereldwijd 250.000 klanten. Ingram Micro distribueert levert onder meer oplossingen en toepassingen voor de cloud, mobility, technologie, lifecycle-ondersteuning en supply chain.

Eerder was de IT-distributeur in handen van een andere investeringsmaatschappij, HNA Group.

Mogelijkheden Ingram Micro

Zelf hoopt Ingram Micro te profiteren van de overname door Platinum Equity. Volgens de IT-distributeur biedt de overname meer mogelijkheden om verder te investeren in het bieden van clouddiensten, het versnellen van de eigen digitale transitie en het verder uitbreiden van het oplossingen- en dienstenportfolio. Dit laatste vooral in markten die veel waarde opleveren. Welke markten dit precies zijn, wordt niet aangegeven.

Daarnaast verwacht Ingram Micro in de nabije toekomst ook zijn geografische aanwezigheid te kunnen uitbreiden en naar andere zakelijke segmenten.