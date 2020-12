Waakhond: problemen in EU-regels voor regulering techbedrijven

De raad voor regelgevingstoetsing van de Europese Commissie keurt de voorgestelde EU-regels voor het beperken van de macht van techreuzen goed. Toch heeft de waakhond enkele opmerkingen.

Volgens de raad moet het voorstel de identificatie en selectie van de kernplatformservices beter rechtvaardigen. “Het zou bewijs moeten presenteren van wat persistent misbruik van de macht van gatekeepers is ten opzichte van de bedrijven en klanten die ervan afhankelijk zijn”, citeert Reuters. “Het voorstel moet de negatieve consequenties van het beperken van de schaalvoordelen van de grote bedrijven in acht nemen”, zegt de raad verder.

Digital Services Act en Digital Markets Act

De Europese Unie heeft zijn officiële plannen voor de Digital Services Act en Digital Markets Act vorige week bekendgemaakt. Met de wetgevingen wil de EU oneerlijke concurrentie in de techmarkt voorkomen en de online rechten van gebruikers beschermen.

De Digital Services Act is gericht op het beschermen van consumenten die de producten van techbedrijven gebruiken. Zo moeten bedrijven transparanter zijn in de algoritmes die ze gebruiken om advertenties te vertonen. De Digital Markets Act moet voorkomen dat grote techbedrijven geen oneerlijke concurrentiepositie krijgen en kleinere spelers van de markt duwen. Een voorbeeld hiervan is het verbieden van voorgeïnstalleerde apps die niet van een toestel verwijderd kunnen worden.

Wanneer de grote techbedrijven de regels overtreden, kunnen daar zware sancties op komen te staan. Deze kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet of, indien nodig, opsplitsing van het bedrijf. Het duurt waarschijnlijk nog een jaar of twee voordat de nieuwe regels volledig beoordeeld en van kracht zijn.

