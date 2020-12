Maatstaven voor strengere wetgeving van EU uitgelekt

De EU lijkt een aantal maatstaven gevonden te hebben waarmee het techreuzen kan onderscheiden die aan strengere wetgeving moeten voldoen. De maatstaven zijn gebaseerd op het aantal gebruikers en de gebieden waarin de bedrijven actief zijn.

Met de criteria wil de EU grote techbedrijven onderscheiden die zich aan de Digital Markets Act (DMA) moeten houden. Het doel is niet om specifieke bedrijven aan te wijzen, maar bedrijven als Google, Facebook, Apple en Amazon zullen vermoedelijk wel onder de maatstaven vallen. Dergelijke bedrijven worden als ‘digitale poortwachters’ aangezien.

Aantal gebruikers en meerdere markten

Er wordt specifiek gekeken naar het aantal mensen dat binnen Europa gebruikmaakt van de services van een bedrijf. Om hoeveel gebruikers dit precies gaat, is nog niet duidelijk.

Ook als een bedrijf zich bezighoudt met twee of meer gebieden, zoals zoekopdrachten of online advertenties, moet het aan de DMA voldoen. Bedrijven die in slechts één gebied actief zijn, maar daarin wel dominant zijn, moeten mogelijk na een kwalitatieve analyse van de Commissie ook de DMA in acht houden.

Er wordt niet specifiek naar marktaandeel gekeken. Dit is namelijk een concept in concurrentie, terwijl de DMA gebaseerd wordt op regels van de interne markt van de EU, schrijft Reuters.

Vestager

Eurocommissaris Margrethe Vestager presenteert de nieuwe wetgeving op 15 december officieel aan de leden van de EU. Vermoedelijk volgt er vervolgens een langdurige onderhandeling tussen de EU en de Amerikaanse techreuzen.

