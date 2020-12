IBM betaalt Amerikaanse waakhond 25 miljoen dollar voor claims

IBM is met de Amerikaanse telecomwaakhond Federal Communications Commission (FCC) tot een akkoord gekomen over een aantal onderzoeken rondom breedbandprojecten voor scholen. Big Blue betaalt ongeveer 25 miljoen dollar (20,5 miljoen euro) om van deze onderzoeken af te komen.

Concreet gaat het om een aantal onderzoeken van de FCC naar wangedrag van Big Blue rondom de aanbesteding en levering van een aantal breedbandprojecten in New York City en El Paso. Deze breedbandprojecten worden gefinancierd door het Universal Service Fund van de Amerikaanse overheid.

Het Universal Service Fund, een geldfonds waarin alle Amerikaanse telecomaanbieders moeten participeren, richt zich op het verbeteren van breedbandtoegang in afgelegen gebieden, het subsidiëren van breedbandverbindingen voor Amerikaanse burgers met een laag inkomen en het uitbreiden van internetverbindingen binnen zogenoemde ‘Tribal Lands’. Ook realiseert het fonds breedband voor scholen en bibliotheken met het zogenoemde E-Rate-programma.

Cases New York City en El Paso

In de specifieke cases van New York City en El Paso werd IBM er door de toezichthouder van beschuldigd bepaalde regels van het E-Rate-programma voor schooldistricten in beide steden te hebben overtreden. In New York City werd niet voldaan aan de aanbestedingsregels en in El Paso werden slechte apparatuur en diensten geleverd.

Overeenkomst

In de nu bereikte overeenkomst met de telecomwaakhond heeft IBM toegezegd 24,95 miljoen dollar terug te storten in het Universal Service Fund. Wel geeft Big Blue aan dat het geen overtredingen heeft gepleegd en dat geen slechte apparatuur en diensten zijn geleverd.