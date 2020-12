Facebook maakt einde aan Ierse belastingconstructie

Facebook maakt, vanwege een rechtszaak met de Amerikaanse belastingdienst IRS, een einde aan zijn Ierse belastingconstructie. Met deze constructie wist de social mediagigant jarenlang veel belasting te besparen.

Concreet betekent het einde van de Ierse belastingconstructie, zo bericht de Britse krant The Guardian, dat Facebook zijn Ierse holdings sluit en het daarin gestalde intellectuele eigendom weer terugbrengt naar een vestiging in de Verenigde Staten. Formeel vindt deze verandering plaats omdat Facebook zijn financiële en intellectuele eigendomsstructuur meer in lijn wil brengen met zijn operationele structuur. Met de statutaire vestiging van het intellectueel eigendom van Facebook in Ierland wist het bedrijf de afgelopen veel belasting te besparen op de activiteiten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en veel andere (EU) landen.

Belastingterugvordering in de VS

De werkelijke reden is waarschijnlijk dat Facebook deze administratieve handeling uitvoert onder druk van de Amerikaanse belastingdienst IRS. De IRS heeft een rechtszaak tegen de social mediagigant aangespannen om 9 miljard dollar aan misgelopen belastingen terug te vorderen. Dit vanwege de beslissing van facebook in 2010 om statutair zijn activiteiten naar Ierland te verplaatsen. De waarde van het bedrijf van volgens de IRS toen 21 miljard dollar.

Google stopt ook Iers belastingvoordeel

Facebook is niet de eerste Amerikaanse techgigant die zijn intellectueel eigendom weer vanuit belastingparadijs Ierland naar de Vernigde Staten terugbrengt. Ook Google heeft dit gedaan. Hiermee komt deze techgigant tegemoet aan regelgeving die het onmogelijk maakt om Ierland te gebruiken voor dubbele belastingvoordelen.

Ierland werd vaak gebruikt om internationale winsten door te sluizen naar andere belastingparadijzen, zoals de Bahama’s. Op die manier kregen bedrijven tot twee keer toe een belastingvoordeel, in Ierland en in de uiteindelijke bestemming. Ierland heeft deze weg onder internationale druk nu afgesloten en bedrijven hadden tot eind dit jaar de tijd om hieraan te voldoen.