Regering-Biden blijft hard optreden tegen China

Gina Raimondo, die waarschijnlijk de volgende Amerikaanse minister van Economische Zaken wordt, heeft duidelijk gemaakt dat ze van plan is om de handelsoorlog die Trump met China heeft gestart, voort te zetten.

Dat heeft Raimondo verteld tegen de New York Times. Ze noemt de manier dat China handelt “concurrentiebeperkend en schadelijk voor Amerikaanse krachten en werknemers”. Ze zegt verder dat China “verschrikkelijke overschrijdingen van mensenrechten” verweten kan worden.

Entity List

Het is niet duidelijk of Raimondo ook van plan is om Huawei en ZTE weer van de Entity List af te halen. Dit is een lijst met bedrijven die mogelijk geallieerd zijn met vijandige legers. De regering-Trump beschuldigde Huawei en ZTE ervan de Chinese overheid toegang te geven tot de netwerkapparatuur die elders geïnstalleerd werd. Hiervoor is echter geen concreet bewijs geleverd.

Toen Raimondo werd gevraagd wat haar plannen betreffende de entity list zijn, reageerde ze ontwijkend. Ze beloofde “Amerikanen en ons netwerk te beschermen van Chinese inmenging, zij het Huawei, ZTE of een ander bedrijf”.

Raimondo zit in een tweestrijd. Vanuit de politiek wordt er hard optreden tegen de Chinese overheid verwacht, maar bedrijven smeken om versoepelingen. Halfgeleidergroep SEMI stuurde onlangs een brief naar Raimondo waarin de groep pleitte dat de sancties de industrie beschadigden en dat ze de sancties beter kon afstemmen met geallieerde landen.

Nog geen minister

Momenteel is Raimondo nog niet de minister van Economische Zaken. Die is nog niet aangewezen. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft Raimondo echter voorgedragen om die plaats te vervullen, wat ze daarom zeer waarschijnlijk ook gaat doen.

Huawei wordt langzaam uitgekleed

Vooral Huawei heeft het zwaar onder de maatregelen van de Amerikaanse overheid. Het bedrijf kan nauwelijks meer aan de benodigde onderdelen voor zijn producten komen, aangezien leveranciers nu licenties nodig hebben om te kunnen leveren. Uiteindelijk voelde het bedrijf zich zelfs genoodzaakt om smartphonetak Honor af te splitsen, zodat dat als onafhankelijk bedrijf alsnog aan onderdelen kon komen. Ook in 2021 staat Huawei nog een zwaar jaar te wachten.

