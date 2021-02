LinkedIn breidt functionaliteit Sales Navigator uit

LinkedIn gaat het verkoopmedewerkers makkelijker maken om het social media-platform te gebruiken om meer inzicht in potentiële klanten te krijgen. Hiervoor wordt onder meer de CRM-functionaliteit van zijn Sales Navigator-platform uitgebreid.

Met het Sales Navigator-platform van LinkedIn kunnen verkoopmedewerkers sneller de juiste personen en bedrijven vinden om hun pitches te doen. Het platform verzamelt hiervoor alle juiste data en informatie uit de grote hoeveelheid aan gegevens die binnen LinkedIn beschikbaar is.

Daarnaast integreert LinkedIn Sales Navigator al deze specifieke data met bestaande CRM-tools als Salesforce. Hierdoor kunnen klanten beter hun bestaande klantendata met die van potentiële klanten mixen, zodat zij een totaaloverzicht krijgen.

Uitbreiding CRM-functionaliteit

Deze laatste CRM-functionaliteit wordt nu met de komende update uitgebreid. Onder meer zijn klanten straks met de tool in staat om accounts helemaal in kaart te brengen. Met een virtuele ‘kaart’ kunnen verkoopmedewerkers straks alle belangrijke personen in een klantenaccount visualiseren. Hiermee kunnen ze dan mogelijke ontbrekende personen detecteren en ook direct zien welke personen het belangrijkste zijn om relaties mee op te bouwen. Kortom, om de beslissers te identificeren. Deze functionaliteit is beschikbaar voor alle Professional-, Team- en Enterprise-versies van LinkedIn Sales Navigator.

Extra oplossing voor Enterprise-editie

De Enterprise-editie van Sales Navigator wordt nog verder uitgebreid met een nieuwe leadcreatie-oplossing. Met deze functionaliteit kunnen abonnees van de Enterprise-edition nieuwe leads direct van een Sales Navigator lead-lijst in hun standaard CRM-tool opslaan.

De nieuwe versie van LinkedIn Sales navigator moet dit kwartaal beschikbaar komen.