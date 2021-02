Google krijgt boete wegens misleidende sterrenratings hotels

Google betaalt een boete van 1,1 miljoen euro aan Frankrijk. Dit vanwege het tonen van misleidende sterrenratings voor hotels in Frankrijk. Het probleem werd veroorzaakt door een algoritme in zowel de zoekmachine als Google Maps.

Het euvel vond plaats in 2019. Meerdere hoteliers klaagden bij de Franse waakhond DGCCRF, dat een onderzoek startte. Het blijkt dat het standaard classificeringssysteem van Atout France (de toeristenorganisatie) niet meer werd gebruikt. In plaats daarvan gebruikte Google zijn eigen systeem. Meer dan 7.500 hotels hadden dus ineens een rating van Google, en niet van het bekende Atout France.

Hotelbeoordeling op Google

Uiteraard liepen die beoordelingssterren niet bepaald gelijk, waardoor Google de DGCCRF op zijn dak kreeg. Juist omdat Google ook sterren gebruikt en maar tot 5 gaat, wat ook de klassieke hotelbeoordeling is, ondernam de waakhond actie. Het zou consumenten alleen maar verwarren. Wat Atout France met 5 sterren beoordeeld is vrij anders dan wat Google’s algoritme 5 sterren gaf.

“Deze gang van zaken was bijzonder schadelijk voor consumenten. Zij werden misleid over het serviceniveau dat ze konden verwachten bij het boeken van accommodatie. Het leidde ook tot vooroordelen over hoteliers van wie het etablissement ten onrechte als lager werd gerangschikt dan in de officiële ranglijst van Atout France”, aldus Atout France.

Atout France

Google is akkoord gegaan met de boete die werd voorgesteld en heeft inmiddels de hotelratings aangepast. De Atout France-beoordelingen worden weer getoond. Google heeft verder niet toegelicht hoe het zo is gekomen dat het ineens van de rating van Atout afstapte of überhaupt wat er achter dat algoritme schuilgaat.

Wel is duidelijk dat het ziet dat het een probleem is wanneer de ratings afwijken van wat de officiële toeristenorganisaties hanteren. Je kunt van één hotel dan verschillende beoordelingen vinden en weet dan niet meer wat waar is. Hoe dit in Nederland zit met Google en hoteliers, dat is vooralsnog onbekend.