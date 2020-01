IBM breidt Q Network uit voor vordering kwantumcomputing

IBM heeft aangekondigd dat het het IBM Q Network gaat uitbreiden, een dienst die organisaties toegang biedt tot cloud-gebaseerde kwantumcomputersystemen, experts en hulpmiddelen voor developers.

Tot nut oe gebruiken meer dan 100 organisaties IBM Q Network. Onder meer bedrijven, overheidsinstellingen en universitaire instituten maken deel uit van die groep. De grootste nieuwe organisaties die het netwerk zullen gaan gebruiken zijn in de VS gevestigd, denk aan Goldman Sachs, Wells Fargo, Delta Airlines, Stanford University, het Georgia Institute of Technology en het Los Alamos National Laboratory.

Deze organisaties zullen het IBM Q Network gebruiken om praktische toepassingen voor kwantumcomputing te onderzoeken. Er zullen met de uitbreiding meer dan 200.000 nieuwe gebruikers aangesloten worden op al bestaande kwantumsystemen en -simulatoren van het bedrijf. Het Q Network is tot nu toe goed geweest voor meer dan 200 onderzoeksrapporten die over toepassingen van kwantumcomputing zijn geschreven.

Maatschappelijke problemen oplossen

De directeur van IBM Research Dario Gil zei in een verklaring dat IBM met de genoemde nieuwe partners wil samenwerken om een aantal maatschappelijkem naar ook zakelijke problemen op te lossen door middel van quantumcomputers.

“Kwantumcomputing zal diepgaande invloed hebben op belangrijke kwesties, zoals het vinden van nieuwe materialen om koolstof af te vangen in de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering, evenals de ontdekking van nieuwe chemie die meer energie-efficiënte batterijen zou kunnen aandrijven,” zei Gil.

IBM heeft eerder al laten weten dat het de eerste twee IBM Q System One kwantumcomputers buiten de VS, heeft geïstalleerd, namelijk in Duitsland en in Japan. Dit was eveneens bedoeld om de kwantumwetenschap en het onderwijs daarover vooruit te helpen.