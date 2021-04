Accenture: ‘Masters of Change bepalen de toekomst’

Veel bedrijven zijn zichzelf nog steeds versneld opnieuw aan het uitvinden. Waar de afgelopen twaalf maanden veel aandacht uitging naar het reageren op de crisis, wordt er ook gekeken naar wat komen gaat. Managers die technologie gebruiken om verandering te bewerkstelligen zijn volgens Accenture ‘Masters of Change’ en zullen de toekomst bepalen.

Dienstverlener Accenture onderzocht welke technologietrends de komende drie jaar bepalen hoe bedrijven en industrieën er uit gaan zien. Na meer dan 6.000 business- en techmanagers te ondervragen stelt Accenture vast dat een periode van tien jaar digitale vernieuwing nu in één of twee jaar plaatsvindt. De coronacrisis wordt hierbij als oorzaak aangewezen, die veel bedrijven eigenlijk dwong tot aanpassing.

Aanpassen aan de wereld

Volgens het onderzoek moeten bedrijven om in de toekomst relevant te blijven Masters of Change worden. Dat betekent technologisch leiderschap tonen: technologie centraal zetten in de bedrijfsstrategie. Daarnaast wachten de managers niet op een nieuw normaal, maar zullen ze zich opnieuw uitvinden met radicaal andere denkwijzen en modellen. Tot slot meent het onderzoek dat Masters of Change verantwoordelijkheid voelen om technologie toe te passen om een duurzamere en inclusievere wereld te creëren.

Het onderzoek brengt vijf trends aan het licht voor de komende drie jaar:

IT-architectuur: een merendeel van de leidinggevenden denkt dat de IT-systeemarchitectuur een rol speelt in een meerwaarde kunnen bieden als bedrijf. Het zou een belangrijke factor zijn om de concurrentie te bestrijden.

Digital Twin: door de fysieke wereld digitaal weer te geven ontstaan er nieuwe kansen om te innoveren en samenwerken. 65 procent van de leidinggevenden verwacht de komende drie jaar meer te investeren in Digital Twins.

Democratisering van technologie: volgens de meeste leidinggevenden is het cruciaal dat iedereen met technologie om kan gaan. Op die manier kan iedere medewerker zijn werk optimaliseren en meebewegen wanneer er nieuwe behoeftes ontstaan.

Anywhere, Everywhere: de grenzen van bedrijven zijn het afgelopen jaar verlegd. Veel werknemers hebben de vrijheid om te kiezen waar ze werken, of dat nu thuis is, op kantoor of ergens anders. De meeste bedrijven denken dan ook dat we van Bring Your Own Device naar Bring Your Own Environment gaan.

Van ik naar wij: “De vraag naar contact tracing, frictieloos betalen en nieuwe manieren van vertrouwen opbouwen, liet zien wat er in de ecosystemen van ondernemingen niet aanwezig was”, stelt Accenture. Volgens de IT-dienstverlener kunnen ‘multiparty systemen’ leiden tot meer veerkracht een aanpassingsvermogen, alsmede nieuwe manieren om de markt te benaderen.

Met bovenstaande trends kunnen bedrijven dus sturen op wat er de komende jaren belangrijk wordt en zo een Master of Change worden.

